Зам.-министър Якимов: Законът за потребителските кредити се приема с огромно закъснение

Европейската директива е приета през октомври 2023 г., а срокът за нейното транспониране е изтекъл през ноември 2025 г. В резултат страната ни не е изпълнила в срок свои ангажименти

„Приемането на законопроекта за потребителските кредити е необходимо както заради изпълнение на европейски задължения, така и заради това, че страната ни е изправена пред наказателна процедура заради забавянето на транспонирането на директивата. Очевидно е допуснато огромно закъснение."

Това каза зам.-министърът на икономиката Красимир Якимов по време на обсъждането на Проекта на Закон за потребителските кредити в Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия на Народното събрание. На нея той беше приет на първо четене.

"Считаме, че този законопроект дава ясна посока и създава нормативната основа за защита на потребителите и изсветляването на сектора за потребителските кредити. Разчитаме, че законопроектът може да бъде доусъвършенстван, така че да бъде постигната максимална защита на потребителите", допълни той.

„Директивата е приета през октомври 2023 г., а срокът за нейното транспониране е изтекъл през ноември 2025 г. В резултат страната ни не е изпълнила в срок свои ангажименти, свързани с членството ни в Европейския съюз", заяви зам.-министърът.

По думите му с тези мерки се цели не просто формално изпълнение на европейските изисквания, а реално повишаване на защитата на потребителите, подобряване на контрола и изсветляване на сектора на бързите кредити", заяви Якимов.

Той посочи, че Европейската комисия е открила процедура за нарушение на 30 януари 2026 г., а на 16 юли страната ни е уведомена, че при липса на бързи действия процедурата може да премине в съдебна фаза.

„В момента сме изправени пред ситуация, в която в много спешен порядък трябва да наваксаме пропуснатото време и да предприемем необходимите действия за предотвратяване на последиците от забавянето", подчерта Якимов.

По неговите думи развитието на цифровите технологии променя начина, по който кредитите се рекламират, предлагат и сключват, което налага осъвременяване на нормативната рамка.

Проектът предвижда разширяване на обхвата на закона до кредити в размер до 100 хил. евро, включване на нови кредитни продукти и по-строги изисквания към рекламата и преддоговорната информация. В рекламите на потребителски кредити ще трябва ясно да се посочва, че вземането на кредит води до разходи за потребителя.

„Предвиждат се по-високи изисквания за оценка на кредитоспособността, като кредит ще може да бъде предоставян само при положителна оценка. Мерките са насочени към предотвратяване на прекомерната задлъжнялост и насърчаване на по-отговорното кредитиране", обяви той.

Законопроектът въвежда и ограничения на общите разходи при определени краткосрочни кредити, както и правила за работа с потребители, които изпитват затруднения при обслужването на задълженията си, включително възможности за отсрочка, рефинансиране и промяна на условията по договора.

Предвижда се засилване на контрола върху кредиторите и кредитните посредници чрез задължителна регистрация, разширени правомощия на Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции.

„Разчитаме на конструктивен диалог в Народното събрание, за да бъде законопроектът допълнително прецизиран и да създадем устойчива, прозрачна и ефективна рамка за сектора", допълни заместник-министърът.