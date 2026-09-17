Тръмп заплаши ЕС с по-тежки мита заради Канада

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес.

В сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз.

Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори, съобщи БТА.

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.