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Европа търси как да избегне следващата енергийна криза

2004
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Цветелина Пенкова - евродепутат от БСП и член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите

Как Европа да не попадне отново в енергийна криза и какво място да има ядрената енергия в следващите години ще обсъждат днес в онлайн дискусия на Бюрото на Европейския парламент в България, съобщи БТА. Разговорът започва в 10,30 ч и ще се излъчва на живо онлайн.

На въпросите ще отговаря българският евродепутат Цветелина Пенкова, която е заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент. Сред темите са бъдещето на ядрената енергетика, свързването на енергийните пазари, сигурността на системата и къде да отидат европейските пари за енергетика в бюджета до 2034 г.

Дискусията е третото издание на инициативата "Попитай евродепутат". Зрителите също могат да задават въпроси - предварително или по време на живото излъчване.

Цветелина Пенкова - евродепутат от БСП и член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите

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