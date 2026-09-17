Със закон: поне 49% ВЕИ в сградите до 2030 г.

Делът на възобновяемата енергия в крайното потребление в сградите през 2030 г. трябва да бъде не по-малко от 49%. За възобновяемите горива от небиологичен произход, използвани за крайни енергийни и неенергийни цели в индустрията - най-малко 42% от използвания водород до 2030 г. и 60% за периода 2030–2035 г.

Това е една част от промените, които приеха депутатите с промени в Закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене, който въвежда нови правила за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, биогоривата, сградите, отоплението и охлаждането, както и за участието на малки децентрализирани енергийни системи на пазара. Текстовете бяха подкрепени от ПБ и ДПС-НН, както и от два народни представители от ГЕРБ.

За индустрията е предвидено делът на възобновяемата енергия в крайното енергийно и неенергийно потребление да се увеличава с 1,6 процентни пункта средно годишно за съответните периоди. От 2030 г. най-малко 1,2% от енергията, доставяна на морския транспорт, трябва да бъде от възобновяеми горива от небиологичен произход. До 2030 г. се поставя и индикативна цел поне 5% от новите мощности за възобновяема енергия да използват иновативни технологии.

Предвидени са и ускорени процедури за ВЕИ в определени зони - разрешаването и въвеждането в експлоатация на обектите ще става за до 6 месеца или до 1 година според вида им. За вятърните централи се удължава и срокът на валидност на становището за присъединяване - от 6 на 9 месеца.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще трябва да разработва технически правила и норми за увеличаване на дела на електрическата, топлинната и охлаждащата енергия от възобновяеми източници в сградите. Те могат да включват използване на собствена електрическа енергия, общности за възобновяема енергия, системи за съхранение, интелигентно и двупосочно зареждане и оптимизация на потреблението.

Предвижда се да се разработват и програми за проекти за подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в сградите, като министърът на регионалното развитие или съответният кмет ще бъдат администратори на държавната помощ по тези програми.

При изграждане на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, ще се предвижда използването на минимални нива на енергия от възобновяеми източници, когато това е икономически, технически и функционално осъществимо. Сред посочените решения са отоплителни и охладителни системи, интелигентни системи, слънчево оборудване, термопомпи и геотермални системи.

Създава се и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от възобновяеми източници в транспорта. Кредитът ще се издава на оператор на публично достъпна зарядна точка при изпълнение на определената му цел и при представени данни за измереното количество възобновяема електроенергия, използвана за зареждане на електромобили. Един кредит ще отговаря на 1 kWh и ще е валиден 12 месеца. В регистъра ще се вписват оператори на публични зарядни точки, които през предходната година са предоставили над 50 000 kWh за зареждане на електромобили.

Коста Стоянов от "Възраждане" определи законопроекта като лобистки, който да разчисти пътя за улеснени процедури за изграждане на фотоволтаични паркове и други ВЕИ мощности без българските граждани да знаят на какво разстояние от домовете им ще бъдат изградени те. "Вие осигурявате по-бързи процедури на инвеститорите преди въобще да има енергийна стратегия, преди да са ясни критериите за изграждане на тези съоръжения с обещанието, че като се приеме този законопроект ще има въведени ограничения. Само че това вече сме го чували", каза Стоянов и добави, че с този закон се улеснявало поставянето на фотоволтаици върху ниви.

Стефан Цанков от "Прогресивна България" заяви, че законопроекта не съдържа разпоредби касаещи земеделски земи, смяна на предназначението им или смяна на режими.