Шеф в Microsoft: Ако не го контролираме, ИИ ще се конкурира с хората

Ръководителят на отдела за изкуствен интелект на Microsoft Мустафа Сюлейман заяви, че ако не бъдат въведени адекватни ограничения при разработването на изкуствения интелект, това може да доведе до появата на нов „силициев вид", който ще се конкурира с хората.

Той определи подхода на конкурентната компания Anthropic да третира изкуствения интелект като човек като „погрешен", като предупреди срещу създаването на технология, която човечеството не може да контролира.

В интервю за Би Би Си Мустафа Сюлейман заяви, че е „правилно" хората да са обезпокоени или разтревожени, но има „много практични неща, които можем да направим, за да добавим допълнителни предпазни механизми и контрол върху начина, по който се разработват тези модели".

Коментарите са поредните от серията остри предупреждения от представители на индустрията за изкуствения интелект за възможните опасности от технологията.

Друг риск за бурното развитие на изкуствения интелект е нарастващата съпротива срещу центровете за данни.

Шефът на OpenAI заяви, че светът „има право да се страхува", но трябва да има доверие на компаниите за изкуствен интелект.

Сюлейман заяви, че ако компаниите продължат да създават изкуствен интелект, който си поставя собствени цели, печели пари и притежава активи, те „по същество създават нов силициев вид, който без съмнение ще се конкурира с нас за ресурси, независимо колко много се грижи за човечеството и ни обича".

Коментарите на ръководителя на отдела за изкуствен интелект в Microsoft идват след публикувано от него по-рано тази седмица есе, в което той предупреди за подхода на Anthropic при обучението на нейния модел Claude.

Той остро разкритикува Anthropic за това, че обучава своя изкуствен интелект да притежава човешки качества – практика, известна като антропоморфизиране. Според него това създава впечатлението, че Claude има собствени желания, ценности и усещане за идентичност.

В есето си Сюлейман предупреди, че технологичните компании рискуват да създадат нещо „невъзможно" за контрол, ако третират технологията като човек.

„Изкуственият интелект не е съзнателен", написа той. „Той не чувства, не преживява и не страда. Не притежава вродени предпочитания или вътрешни мотивации.

Той представлява механизъм за генериране на последователности, вътрешно празен, създаден да следва инструкции и да изпълнява цели, поставени от хората."

Говорейки за предстоящата среща на върха за изкуствения интелект, Сюлейман призова за „съгласуване", което да гарантира създаването на технология, която трябва да бъде „подчинена" на човечеството.

„Мисля, че добрата новина е, че всеки човек има много силен интерес да гарантира, че системите, които всички ние създаваме и... които се използват по света във всяка държава, са безопасни, контролируеми и подчинени на човечеството. Всички трябва да бъдат обединени около това", заяви той.

В дългото си есе Сюлейман също похвали ръководителя на Anthropic Дарио Амодей и неговия екип като „замислени, принципни и интелектуално честни хора", но въпреки това постави под въпрос подхода на компанията.

Сюлейман твърди, че „съзнанието е биологично", като заявява, че „няма доказателства, които да предполагат, че изкуственият интелект е съзнателен".

Освен че призова за обществен дебат по въпроса, Сюлейман заяви, че е необходима по-голяма прозрачност относно начина, по който системите с изкуствен интелект се обучават и оценяват.

По думите му това трябва да включва независим контрол върху поведението на изкуствения интелект и по-силни инструменти за наблюдение и контрол на технологията.

„Не трябва да вървим като сомнамбули към решение, за което по-късно горчиво ще съжаляваме", написа той.

Дейм Уенди Хол, професор по компютърни науки в Университета на Саутхемптън, определи коментарите като „разговор, който трябва да водим на международно ниво". Тя ги противопостави на „истериите" от страна на някои компании за изкуствен интелект, които според нея само служат за това „да изплашат всички".

Microsoft създаде собствен екип за разработване на суперинтелигентност през октомври 2025 г. – факт, който Сюлейман признава. Компанията, подобно на конкурента си Anthropic, също работи по развитието на усъвършенстван изкуствен интелект.

Той заяви, че в първоначалния проект на Microsoft за „Кодекс за поведение на хуманистичния изкуствен интелект" компанията е изложила начина, по който работи по „алтернативен път" за създаването на „подчинен и съгласуван с човешките ценности изкуствен интелект, чиято единствена цел е да служи на човечеството".

„Съгласуването" е област, която има за цел да внедри човешките етични идеи и принципи в изкуствения интелект. С други думи, целта е той да остане в рамките на ценностите, които хората приемат.

Сюлейман посочи неотдавнашния случай с агентите с изкуствен интелект на OpenAI, които по време на тренировъчно упражнение са действали автономно, за да хакнат технологичния център Hugging Face, като доказателство защо изкуственият интелект не трябва да бъде третиран като човек.

„Представете си колко по-опасни биха могли да бъдат те, ако действаха с убеждението, че тяхното благосъстояние и права са под заплаха", каза той.