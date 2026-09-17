Гърция подготвя пакет до 200 млн. евро заради енергийната криза и скъпата зима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкото правителство подготвя пакет от мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза и очакваната тежка зима. За целта са предвидени между 150 и 200 млн. евро.

Правителството обмисля целеви мерки, които да се прилагат месец за месец, за да останат налични финансови резерви при допълнително влошаване на ситуацията.

Един от разглежданите варианти е удължаване с поне още един месец на действащата до края на септември подкрепа за бензина и дизеловото гориво.

Най-сериозното притеснение е свързано с горивото за отопление, чиито продажби започват на 15 октомври. При сегашните пазарни условия началната цена може да достигне около 1,90 евро за литър при 1,13 евро през същия период на миналата година. Това представлява увеличение от близо 80 евроцента за литър.

Сред обсъжданите мерки са промени в доходните критерии, размера на помощта за отопление и коефициентите, отчитащи климатичните условия в различните райони на страната.

Намаляване на акциза върху горивата не се предвижда. Според правителството директното субсидиране на крайната цена има по-голям положителен ефект за потребителите.

Енергийната криза ще бъде обсъдена и на заседанието на Еврогрупата в Дъблин.