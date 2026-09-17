Дизелът в Германия удари рекорд, литърът мина 2,50 евро

Цената на дизела в Германия достигна нови рекордни нива на фона на продължаващото поскъпване на горивата в Европа, съобщи БТА, позовавайки се на Асоциацията на германските автомобилисти. На места цените вече са над 2,50 евро за литър.

Само ден по-рано в Берлин дизелът се продаваше за около 2,37 евро, а след обедното увеличение някои горива преминаха дори границата от 3 евро. Германското правителство вече обсъжда варианти за облекчаване на шофьорите - от отстъпки при зареждане до данък върху свръхпечалбите на петролните компании.

Поскъпването не е само германски проблем - рекордни стойности се отчитат и в други части на Европа, а основният натиск идва от нарушенията в доставките и напрежението на петролните пазари.