Италия се обяви срещу по-строгите правила на ЕС за краткосрочните наеми

Италия се противопоставя на подготвяните европейски правила за по-строго регулиране на краткосрочното отдаване на жилища под наем. Министърът на туризма Джанмарко Маци определи инициативата на Европейската комисия като заплаха за малките и средните предприятия в страната, предаде АПА, цитирана от БТА.

След среща с представители на туристическия и хотелиерския сектор Маци заяви, че предложението може да засегне най-силно частните собственици, без да донесе осезаеми ползи за туризма, посетителите или местните жители.

„Европейският съюз изглежда не е извлякъл никакви поуки от неуспешния опит на Барселона", коментира министърът.

Европейската комисия се стреми да уеднакви правилата за краткосрочните наеми на фона на недостига на жилища в редица туристически градове. Предвижда се обща регулаторна рамка за платформи като Airbnb, Booking.com и Expedia като част от европейския законодателен проект за достъпни жилища.

Секторът на нехотелското настаняване в Италия продължава да расте. През първото тримесечие на 2026 г. нощувките в тези обекти са се увеличили с 14,7 на сто на годишна база, докато при хотелите и останалите традиционни места за настаняване ръстът е 3,9 на сто. Отчетени са над 6,9 млн. пристигания и около 25,3 млн. нощувки.

През юни за краткосрочно настаняване са били предлагани около 492 000 жилища, които не са основно местожителство на собствениците им. Близо 123 000 от тях се управляват от специализирани компании.

Между 2018 и 2024 г. резервираните чрез големите онлайн платформи нощувки в Италия са нараснали с около 92 на сто – от 66 млн. на приблизително 127 млн.

Поддръжниците на ограниченията предупреждават, че туристическото отдаване намалява броя на жилищата за дългосрочен наем и задълбочава недостига им в най-посещаваните градове. В края на миналата година Италия се отказа от плановете да премахне данъчните облекчения за краткосрочните наеми след съпротива в управляващата коалиция.