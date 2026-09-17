ГЕРБ: Очакваме адекватни мерки от правителството заради високите цени на горивата

Правителството на Радев дойде със заявката, че знае, може и че имат отговор на всеки въпрос. Инфлацията в България за месец август е рекордно висока за Европа - 5,1%. При продължаващото увеличение на цените на горивата и през септември, и без действия от страна на правителството, ще видим още по-висока инфлация. В момента всяко българско семейство и всеки български бизнес очакват решенията на кабинета. Правителството има огромно влияние върху сектора, но адекватни решения липсват. За съжаление, всеки ден забавяне води до обедняване на българските граждани и покачване цените на стоките и услугите. Очакваме адекватни мерки от подготвеното правителство на Радев за справяне с високите цени на горивата.

Това коментираха Александър Иванов и Теменужка Петкова от ГЕРБ в парламентарните кулоари.

Опозицията всеки ден настоява да действия от страна на правителството по отношение на високите цени на горивата. Премиерът Румен Радев чу опозицията и вчера заяви, че в момента подготвят мерки, но все още не се знаят какви.

Според Иванов имало много варианти за мерки - включително през промени в акциза и ДДС.

"Очакваме да ги видим, тъй като те имат абсолютно мнозинство, а Министерският съвет е изцяло изграден от кадри на г-н Радев. Четвърти месец обаче техните предизборни обещания не са факт. Цените продължават да растат, ние апелираме за управленски решения в интерес на българските граждани и бизнес. В същото време министърът на финансите и г-н Румен Радев доволно потриват ръце, защото рекордният дефицит от 5,7% се стопява поради непредвидено високите събирания в хазната от ДДС и акцизи покрай скъпите горива на бензиноколонката", смята Иванов.