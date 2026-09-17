Азиатските борси се движат разнопосочно

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Фондовите пазари в Азия и Австралия приключиха с разнопосочни резултати в четвъртък. Борсите в Токио и Сидни бяха подкрепени от поевтиняването на петрола, докато китайските индекси останаха под натиск заради слабите икономически данни и опасенията за лихвите, предаде Дау Джоунс, цитирана от БТА.

В Токио Nikkei 225 се повиши с 0,3 на сто, а Topix 500 – с 0,8 на сто до 3196,43 пункта. Австралийският S&P/ASX 200 прибави 0,4 на сто и достигна 8732,40 пункта.

Южнокорейският Kospi заличи първоначалното си повишение и приключи почти без промяна на равнище от 6715,41 пункта. Акциите на SK Hynix и Samsung Electronics поевтиняха съответно с 0,8 и 0,4 на сто.

В Китай Shanghai Composite се понижи с 0,4 на сто до 3875,60 пункта, а хонконгският Hang Seng отстъпи с 0,7 на сто до 24 535,39 пункта. Пазарите в Сингапур и Индонезия отчетоха ръстове, докато малайзийският KLCI загуби 0,2 на сто.

Хонконгската парична администрация повиши лихвите, следвайки решението на Управлението за федерален резерв на САЩ. Американската централна банка увеличи основната си лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75–4 на сто. Изявленията на президента на УФР Кевин Уорш бяха възприети като сигнал за възможно допълнително затягане на паричната политика.

След решението индексът Dow Jones загуби над 630 пункта, или 1,2 на сто. S&P 500 се понижи с 0,45 на сто, а Nasdaq Composite завърши с минимален спад.

Инвеститорите очакват решенията на „Банк ъв Ингланд" и „Банк ъв Джапан". Прогнозите са британската централна банка да запази лихвите, а японската да ги повиши.

Петролът сорт Брент поевтиня с 1,7 на сто до около 104 долара за барел. Натиск върху цените оказаха по-малкият от очакваното спад на запасите в САЩ и очакванията за по-бързо възстановяване на саудитския нефтопровод „Изток–Запад".