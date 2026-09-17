Сушата може да причини една от най-слабите реколти от картофи в Северозападна Европа

Нидерландия и други страни в Северозападна Европа може да отчетат една от най-малките реколти от картофи в историята си заради горещото и сухо лято. Загубите за производителите в Нидерландия, Германия, Белгия и Франция могат да достигнат общо 622 млн. евро, сочи анализ на изследователската организация Energy and Climate Intelligence Unit.

Очаква се реколтата в четирите държави да намалее с около 3,1 млн. тона. Само в Нидерландия спадът може да достигне 210 000 тона, което е със 7 на сто под средното равнище за последните пет години. Прогнозните загуби за нидерландските производители възлизат на 42 млн. евро.

Секторът беше изправен пред различен проблем през миналата година, когато излишъкът от картофи доведе до по-ниски цени. Това накара много земеделци да намалят площите, предназначени за отглеждането на културата през тази година, пише БТА.