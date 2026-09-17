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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23576837 www.24chasa.bg

На първо четене: отпада таксата за електронна идентификация

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Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за електронната идентификация. Снимка: Йордан Симeонов

Предвижда се да отпаднат таксите за издаване на удостоверение за електронна идентичност и за проверка на електронната идентичност чрез държавния център. Това приеха депутатите на първо четене с промени в Закона за електронната идентификация. Текстовете са внесени от Петър Тодоров и група народни представители от "Прогресивна България". 

Запазва се възможността регистрираните частни центрове да предоставят услугите по проверка срещу заплащане.

Законопроектът въвежда безвъзмезден, изцяло електронен режим на овластяване - упражняване на права чрез друго лице в електронна среда. Според вносителите премахването на финансовата и административната тежест ще насърчи по-широкото придобиване и използване на електронна идентичност. Предложенията целят и съответствие на националната политика с развитието на европейската рамка за цифрова самоличност.

Народните представители на приеха внесения от Божидар Божанов и група народни представители втори законопроект за промени в закона. Техните предложеният имат за цел привеждане в съответствие на българското законодателство с европейското и създаване на условия за функциониране на европейски портфейли за цифрова самоличност.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за електронната идентификация.

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