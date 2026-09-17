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Европейските борси тръгнаха нагоре след спада на петрола

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Растеж беляза ранната търговия в Европа. СНИМКА: PIXABAY

Основните индекси на европейските фондови пазари се повишиха в ранната търговия. Инвеститорите бяха окуражени от поевтиняването на петрола и прекратяването на разпродажбите на облигации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пазарите реагираха и на решението на Управлението за федерален резерв на САЩ да повиши очаквано основната лихва с 25 базисни пункта.

Към 11:41 часа българско време германският DAX нарасна с 0,37 на сто до 25 632,19 пункта, а френският CAC 40 – с 0,12 на сто до 8150,24 пункта.

В Милано FTSE MIB се повиши с 0,26 на сто до 52 103,68 пункта. Лондонският FTSE 100 прибави 0,50 на сто и достигна 10 741,72 пункта.

Общоевропейският STOXX 600 нарасна с 0,40 на сто до 639,64 пункта. Най-силен ръст отчетоха акциите на технологичните компании.

Растеж беляза ранната търговия в Европа. СНИМКА: PIXABAY

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