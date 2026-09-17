Проверка не откри 311 регистрирани говеда в два обекта край Момчилград

Общо 311 говеда, които се водят налични в два животновъдни обекта в момчилградското село Момина сълза, не са открити при проверки на място. Несъответствието е установено от Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

По данни от информационната система ВетИС в първия обект са регистрирани 271 говеда и 15 овце, а във втория – 129 говеда и 15 овце. Проверката обаче е установила само 14 говеда в първото стопанство и 75 във второто. Така от общо 400 регистрирани говеда на място са намерени 89.

Контролните действия са извършени съвместно с Икономическа полиция – Кърджали, а в последната проверка е участвал и Държавен фонд „Земеделие". Те са продължение на предишни проверки, при които са възникнали съмнения за достоверността на декларираните от стопаните данни.

Неустановените животни ще бъдат отразени във ВетИС като изгубени. Съставени са актове за административни нарушения, а ДФЗ ще предприеме допълнителни действия в рамките на своите правомощия.

От БАБХ подчертават, че точните данни за местонахождението и идентификацията на животните са особено важни при появата на заразни заболявания и ограничаването на тяхното разпространение.