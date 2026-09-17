Германските превозвачи поискаха мерки заради рекордните цени на дизела

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Германските транспортни компании призоваха правителството да облекчи растящите разходи за гориво, след като цената на дизела достигна рекордно равнище, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В отворено писмо до канцлера Фридрих Мерц асоциацията на превозвачите BGL предупреждава, че поскъпването на горивата вследствие на войната в Иран е влошило значително положението в сектора, в който преобладават малките и средните предприятия.

От началото на конфликта дизелът е поскъпнал с около 0,60 евро за литър. При месечен пробег от 10 000 километра това означава допълнителни разходи от 1800 евро за един камион. За компания с 50 камиона увеличението надхвърля 1 млн. евро годишно.

„Високите цени на дизела застрашават многобройни малки и средни предприятия и отслабват конкурентоспособността на германската икономика", заяви говорителят на управителния съвет на BGL Дирк Енгелхарт.

Средната цена на дизела в Германия достигна исторически максимум от 2,453 евро за литър, сочат данните на автомобилната организация ADAC. Рекордно равнище е отчетено и при бензина.

Превозвачите отхвърлят предложението за временно намаляване на ДДС върху горивата, направено от министъра на икономиката Катерина Райхе. Според тях това няма да осигури пряко облекчение, тъй като компаниите могат да възстановяват платения данък.

Вместо това BGL настоява да бъде премахната двойната тежест за въглеродните емисии, произтичаща от националната схема за търговия с емисии и въглеродния компонент в пътните такси. Асоциацията предлага и по-ниско данъчно облагане на дизела за търговски цели по примера на Франция, Испания и Италия.