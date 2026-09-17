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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23577288 www.24chasa.bg

Кауфланд започва да продава уредите на SharkNinja в България

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Домакинските електроуреди в категориите „кухня", „почистване" и „лични грижи", произведени от международния бранд SharkNinja, започват да се продават у нас ексклузивно в обектите на „Кауфланд България", съобщиха от компанията днес.

Брандът, създаден от сливането на двете компании – Shark и Ninja, в момента е един от най-бързо развиващите се компании за домакински електроуреди с 6,4 млрд. долара годишен оборот в 38 държави, който постигна 21% годишен ръст на нетните си продажби за миналата година. От създаването на канадската компания Shark през 1994 г. до момента тя притежава над 5500 патента в най-различни категории: иновативни уреди за готвене, прахосмукачки, уреди за почистване на петна, уреди за грижи за косата и лицето и др.

Промоционалната кампания ще трае 2-3 месеца и в нейните рамки уредите на SharkNinja ще се продават с отстъпка, комбинирана с точки от Kaufland Card или чрез събиране на талони от покупка на стоки във веригата, съобщи шефката на отдел „Нехранителни стоки" Цветелина Чернева.

„Ние подбираме много внимателно партньорите, като следим световните тенденции. SharkNinja предлага интелигентни решения на достъпни цени и е иновативна алтернатива на премиум брандовете. За да изберем компанията, направихме предварително проучване сред нашите клиенти, което показа, че 70% от тях търсят такива уреди, които съчетават високото качество с достъпната цена. А всеки трети наш клиент купува поне по един електроуред годишно", каза Чернева.

SharkNinja имат собствени дизайнери и инженерни екипи, които изваждат на пазара по 25 нови продукти всяка година, т.е. по един на всеки две седмици, каза Джейк Крофт, мениджър бизнес развитие на марката за Централна и Източна Европа. Става дума не за рационализации на вече съществуващи, а за чисто нови продукти, подчерта той.

Официалният дистрибутор за България а и за цяла Югоизточна Европа ще е Comtrade.

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