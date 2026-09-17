България е с третата най-висока инфлация в еврозоната

Годишната инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се ускори до 5 на сто през август спрямо 4,4 на сто през юли. Това показват ревизираните данни на Евростат, цитирани от БТА.

Равнището е третото най-високо в еврозоната след Литва с 5,6 на сто и Кипър с 5,2 на сто. Българската инфлация е с 1,8 процентни пункта над средната за валутния съюз, която през август достига 3,2 на сто.

На месечна база потребителските цени у нас са се повишили с 0,8 на сто при средно увеличение от 0,4 на сто в еврозоната. Спрямо август миналата година инфлацията в България е нараснала с 1,5 процентни пункта.

Ускорението идва след два последователни месеца на забавяне. Инфлацията достигна 6 на сто през април и 6,3 на сто през май, след което спадна до 5,2 на сто през юни и 4,4 на сто през юли.

В еврозоната годишната инфлация се увеличава от 2,9 на сто през юли до 3,2 на сто през август. Най-голям принос за нея имат услугите с 1,43 процентни пункта и енергията с 1,29 пункта.

В целия Европейски съюз България заема четвърто място по годишна инфлация. По-високи стойности са отчетени в Румъния – 6,3 на сто, Литва – 5,6 на сто, и Кипър – 5,2 на сто. Най-ниска е инфлацията в Швеция – 0,3 на сто.

Спрямо юли показателят се е повишил в 20 държави от ЕС, понижил се е в шест и е останал без промяна в една.