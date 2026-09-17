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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23577958 www.24chasa.bg

ЕС поискал от Китай да ограничи износа на хибридни автомобили

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Китайски автомобили. Снимка: Архив

Европейският съюз е поискал от Китай доброволно да ограничи износа на хибридни автомобили, за да бъде предотвратен търговски спор, съобщи „Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс и БТА.

Според източници на изданието Брюксел настоява произведените в Китай хибридни автомобили да заемат не повече от около 15 на сто от европейския пазар.

Представител на ЕС заявил, че ако Пекин не ограничи износа, Брюксел ще предприеме собствени мерки. Целта е да бъде спряна деиндустриализацията в Европа и да се въведе управлявана търговия.

ЕС е поискал ограничения и върху износа на други китайски стоки, включително химикали. Същевременно Брюксел настоява Китай да увеличи покупките на европейски продукти.

Европейският съюз не е коментирал официално информацията, а Ройтерс не е успяла да я потвърди независимо.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще използва всички налични инструменти, за да намали „неустойчивия" търговски дефицит с Китай. През миналата година той е достигнал 360,6 млрд. евро, а през първото полугодие на тази година се е увеличил с още 9 на сто.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, който води разговорите с Пекин, очаква осезаеми резултати до октомври. Предвижда се той да посети Китай в началото на следващия месец.

ЕС обяснява растящия китайски износ на автомобили, батерии и химикали със свръхкапацитет в китайската икономика. Пекин отхвърля тези твърдения като протекционистки.

През 2025 г. вносът на китайски автомобили в ЕС достигна 22 млрд. евро и за първи път надхвърли европейския автомобилен износ за Китай, който се сви до 16 млрд. евро.

Китайски автомобили. Снимка: Архив

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