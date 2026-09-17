Мая Манолова стана шеф на Комисията за защита на потребителите

Тя ще довърши мандата на сегашния временно изпълняващ дейността Александър Колячев, който остава член на комисията

Мая Манолова беше избрана за председател на Комисията за защита на потребителите. Решението беше взето от правителството на заседанието му в сряда.

Тя ще довърши мандата на временно изпълняващия длъжността Александър Колячев, който пое ръководството миналата година, след като Мария Филипова беше освободена от шефския пост. Мандатът е за срок от 5 години, от него са изминали 2 г. Колячев остава член на КЗП.

Манолова вече има опит в защитата на хората - между 2015 г. и 2019 г. тя беше Омбудсман на Република България. С напускането на този пост тя обяви кандидатурата си за кмет на София, но не спечели. По образование е юрист. През 2022 г. тя основа политическата партия "Изправи се България", на която е и председател. Била е народен представител в 41-о, 42-0, 43-то, 45-то, 46-то Народно събрание, както и заместник-председател на 42-то Народно събрание. От 1989 г. Манолова е член на БСП, но през 2025 г. напуска партията.

През юли пък съпругът на Мая Манолова Ангел Найденов беше избран в борда на директорите на държавния оръжеен търговец "Кинтекс".

Той е бивш политик от БСП, дългогодишен ляв депутат и министър на отбраната в правителството на Пламен Орешарски. Беше народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 37-то, 38-то, 39-то и 40-то Народно събрание. Преди това е кмет на община Димитровград и бивш областен управител на Хасково.

Смяната в "Кинтекс" дойде в момент, в който започват да падат оборотите във военните дружества заради намалялата продажба за Украйна. Страната ни продължава търговията, но обяви спиране на държавната помощ.

Найденов е привърженик на спирането на войната между Русия и Украйна чрез дипломация.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите, уточняват от правителствената пресслужба.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър- председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.



