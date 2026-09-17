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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23578223 www.24chasa.bg

ЕС и Южна Корея разширяват сътрудничеството за сигурни спътникови връзки

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Сателит СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия и Южна Корея се споразумяха да задълбочат сътрудничеството си в областта на сигурната спътникова свързаност. Двете страни ще обменят информация за съществуващи и бъдещи програми и ще проучат възможностите за включване на Сеул в европейската система за защитени правителствени комуникации.

Споразумението беше подписано от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилиус и южнокорейския заместник-министър Гионг Джонг. Създава се двустранна работна група с представители на Европейската комисия и Европейската космическа агенция. Очаква се европейското космическо производство да се възползва и от технологичния опит на Южна Корея.

Първият етап от европейската система за сигурна спътникова връзка трябва да бъде задействан в края на 2029 г. Преговорите за управлението, техническото устройство и финансирането на програмата приключиха преди месец.

Програмата позволява участие на държави извън ЕС чрез международни споразумения. До момента подобни договорености са постигнати с Норвегия и Исландия, припомня БТА.

Сателит СНИМКА: Пиксабей

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