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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23578383 www.24chasa.bg

„Банк ъв Ингланд" запази лихвите въпреки ускоряването на инфлацията

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Банк ъв Ингланд Снимка: Wikipedia

„Банк ъв Ингланд" остави основния си лихвен процент без промяна, въпреки че годишната инфлация във Великобритания се повиши до 3,1 на сто през август и надхвърли значително целта от 2 на сто, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Решението беше очаквано от пазарите, които оценяваха вероятността за запазване на лихвите на 76 процента. За следващото заседание през ноември обаче се прогнозира повишение с поне 25 базисни пункта.

Британската централна банка не е променяла водещата си лихва през тази година. Позицията ѝ се различава от действията на Управлението за федерален резерв на САЩ и Европейската централна банка, които повишиха лихвените си проценти. Очаква се подобна стъпка да предприеме и Японската централна банка.

Ускоряването на британската инфлация се дължи основно на автомобилните горива, поскъпнали с 23 процента на годишна база. Като нетен вносител на енергия Великобритания остава уязвима към външни ценови сътресения.

Инфлационният натиск, политическата нестабилност и опасенията около фискалната политика повишиха разходите по британския държавен дълг. Доходността по 20- и 30-годишните облигации се доближава до 6 процента, а Великобритания е с най-високите разходи за финансиране сред страните от Г-7.

Банк ъв Ингланд Снимка: Wikipedia

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