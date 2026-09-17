ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" преговаря с бивш треньор на Чочев

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23578477 www.24chasa.bg

Хотелите в област Смолян с над 3,1 млн. евро приходи от нощувки през юли

Валентин Хаджиев

[email protected]

356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
През м. юли в хотелите в Смолян и областта са реализирани общо 79 298 нощувки Снимка: Валентин Хаджиев

Приходите от нощувки през юли в хотелите и местата за настаняване в област Смолян достигнаха 3,1138 млн. евро, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Основната част от сумата- 2,932 млн. евро- е постъпила от български туристи, а чуждестранните гости са генерирали 181,8 хил. евро.

През най-активния летен месец в региона са функционирали 204 обекта за настаняване с 10 и повече легла, от които 84 са хотели, а останалите 120- други места за краткосрочно настаняване, сред които къщи за гости, туристически и вилни селища, хижи, почивни станции и частни квартири. Общият капацитет на действащите обекти е наброявал 4 259 стаи и 9 461 легла. Най-висока заетост на базата е отчетена в луксозния сегмент- четири- и петзвездните хотели са достигнали 47,4% заетост.

През периода в областта са реализирани общо 79 298 нощувки, като преобладават тези на български граждани- 75 164, или 94,8% от общия брой. Нощувките на чужденци са 4 134 (5,2%). Спрямо предходния месец юни общият брой нощувки отбелязва впечатляващ скок от 76,9%, а на годишна база ръстът е 4,7%. Сред чуждестранните посетители, избрали област Смолян, най-голям е делът на гостите от Израел (13,7%), Франция (9,3%), Испания (7,6%) и Германия (7,3%).

През м. юли в хотелите в Смолян и областта са реализирани общо 79 298 нощувки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?