Хотелите в област Смолян с над 3,1 млн. евро приходи от нощувки през юли

Приходите от нощувки през юли в хотелите и местата за настаняване в област Смолян достигнаха 3,1138 млн. евро, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Основната част от сумата- 2,932 млн. евро- е постъпила от български туристи, а чуждестранните гости са генерирали 181,8 хил. евро.

През най-активния летен месец в региона са функционирали 204 обекта за настаняване с 10 и повече легла, от които 84 са хотели, а останалите 120- други места за краткосрочно настаняване, сред които къщи за гости, туристически и вилни селища, хижи, почивни станции и частни квартири. Общият капацитет на действащите обекти е наброявал 4 259 стаи и 9 461 легла. Най-висока заетост на базата е отчетена в луксозния сегмент- четири- и петзвездните хотели са достигнали 47,4% заетост.

През периода в областта са реализирани общо 79 298 нощувки, като преобладават тези на български граждани- 75 164, или 94,8% от общия брой. Нощувките на чужденци са 4 134 (5,2%). Спрямо предходния месец юни общият брой нощувки отбелязва впечатляващ скок от 76,9%, а на годишна база ръстът е 4,7%. Сред чуждестранните посетители, избрали област Смолян, най-голям е делът на гостите от Израел (13,7%), Франция (9,3%), Испания (7,6%) и Германия (7,3%).