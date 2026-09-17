Още влакове София-Бургас за Евровизия, ще предлагат и туристически забележителности

За Евровизия догодина БДЖ ще пусне допълнително влакове между София и Бургас. Колко ще са те зависи от резултатите от проучването на търсенето, което в момента се изготвя, съобщи на Централна гара - София транспортният министър Георги Пеев. Той и колегата му Илин Димитров - министър на туризма, разгледаха първия преобразен вагон - бистро с нова визия и с туристическото лого на България, който трябва да превърне самото пътуване по БДЖ в част от рекламата на страната.

В момента между София и Бургас пътуват по 6 двойки влакове в денонощието, като половината минават през подбалканската линия, а другата половина - през Пловдив.

Двамата министри дадоха днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването". Идеята е влаковете да показват България не само като място, до което се стига, а и като туристическо преживяване още по пътя. Кампанията събира за първи път в подобен общ проект транспортното и туристическото министерство.

"Това е съвместна инициатива на Министерството на транспорта и на Министерството на туризма, за която благодаря на колегите. Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Работим, за да подобрим реалността и да направим услугата наистина добра да отговаря на очакванията на хората", заяви Георги Пеев.

Министър Пеев обяви, че вагоните-бистро ще се движат по основната дестинация София – Бургас, както и по теснолинейката Септември – Добринище, като се предвижда и поетапно разширяване на услугата по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа, което да улесни хората, планиращи по-комфортно пътуване.

Моделът на обслужване се обновява така, че бистро-вагонът да предлага приятна атмосфера за прекарване на времето, а впоследствие пътниците в първа класа ще могат да поръчват храни и напитки директно до местата си. В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната.

"Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт", допълни министър Пеев.

„Промените в бистро-вагоните са конкретна стъпка към по-съвременна услуга във влаковете на дълги разстояния. Това е посоката, в която трябва да се движи железницата – повече удобство за пътниците и по-добро преживяване по време на пътуването", подчерта още той.