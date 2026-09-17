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Пеканов: И за новите европейски средства ЕК ще следи за върховенството на закона и антикорупцията в България

Албена Арабаджиева

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Вицепремиерът Атанас Пеканов отговори на въпроси на депутати по време на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Реформите ще се определят спрямо препоръките, които ЕК дава за всяка отделна страна

Последното плащане по плана за възстановяване в размер на 1,8 млрд. евро ще се случи тази година – ноември или декември

Върховенството на закона и антикорупционните политики, образование, транспорт, околна среда, регионално развитие, здравеопазване – липса на специалисти и на достъп в някои региони, са основните недостатъци на България и те ще са в основата на реформите, които трябва да се изпълнят с европейски средства по новия програмен период.

Това обясни вицепремиерът Атанас Пеканов по време на комисията по европейски въпроси в парламента. По думите му, макар в начален етап, вече са започнати и разговори с ресорните министерства. Имаме около 1 година да определим конкретните реформи и проекти.

Все още не е определен размерът на новия европейски бюджет и подходът, по който средствата ще бъдат отпускани. На този етап се обсъжда новият механизъм да е комбинация - около 80% по примера на плана за възстановяване - пари срещу реформи, и 20% класически оперативни програми - да има стратегически цели и области по министерства. Реформите ще се определят спрямо препоръките, които ЕК дава за всяка отделна страна.

90% изпълнение на плана за възстановяване е консервативната долна граница, която очаква Пеканов, но според него ще е много повече. Не може да се каже обаче предварително каква сума ще ни бъде изплатена. До 30 септември трябва да подадем искане за последното пето плащане в размер на 1,8 млрд. евро за 59 етапа - 49 инвестиции и 10 реформи. Плащането ще се случи тази година – ноември или декември.

"През последните месеци постигнахме огромен напредък, завършихме реформи и повечето цели по 5-тото плащане. Нямаме реформи, които напълно да не са се случили, но по някои има неизпълнени елементи и ще бъдат удържани средства. Не беше избран 5-ти член на антикорупционната комисия. Не сме изпълнили целта за дела обществени поръчки с един кандидат - трябваше да бъде свален до под 34%, но за 2025 г. са 38%. По един проект на социалното министерство за брой обучения за дигитални умения не е достигната пълната бройка. 1 от 10 индустриални парка – в Свищов, не е завършен докрай. Но не се очакват големи глоби за това", успокои Пеканов.

Той даде пример защо се е бързало с изпълнението на реформите. Например Законът за държавния служител, който беше приет наскоро от парламента. Румъния ще загуби 770 млн. евро заради неизпълнение на тази реформа.

Според вицепремиера под 10% от разплащанията може да останат за държавния бюджет. В момента по ПВУ са разплатени около 2/3 от средствата по ПВУ и остават поне 2 млрд. евро инвестиции, припомни Томислав Дончев от ГЕРБ. Няма да има проблем тези плащания да се изпълнят с европейски средства и след 31 август, успокои Пеканов. По думите му 5,1 млрд. евро вече са разплатени, като през юли те са били едва 3,3 млрд. евро. 

Вицепремиерът Атанас Пеканов отговори на въпроси на депутати по време на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

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