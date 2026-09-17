Пеканов: И за новите европейски средства ЕК ще следи за върховенството на закона и антикорупцията в България

Реформите ще се определят спрямо препоръките, които ЕК дава за всяка отделна страна

Последното плащане по плана за възстановяване в размер на 1,8 млрд. евро ще се случи тази година – ноември или декември

Върховенството на закона и антикорупционните политики, образование, транспорт, околна среда, регионално развитие, здравеопазване – липса на специалисти и на достъп в някои региони, са основните недостатъци на България и те ще са в основата на реформите, които трябва да се изпълнят с европейски средства по новия програмен период.

Това обясни вицепремиерът Атанас Пеканов по време на комисията по европейски въпроси в парламента. По думите му, макар в начален етап, вече са започнати и разговори с ресорните министерства. Имаме около 1 година да определим конкретните реформи и проекти.

Все още не е определен размерът на новия европейски бюджет и подходът, по който средствата ще бъдат отпускани. На този етап се обсъжда новият механизъм да е комбинация - около 80% по примера на плана за възстановяване - пари срещу реформи, и 20% класически оперативни програми - да има стратегически цели и области по министерства. Реформите ще се определят спрямо препоръките, които ЕК дава за всяка отделна страна.

90% изпълнение на плана за възстановяване е консервативната долна граница, която очаква Пеканов, но според него ще е много повече. Не може да се каже обаче предварително каква сума ще ни бъде изплатена. До 30 септември трябва да подадем искане за последното пето плащане в размер на 1,8 млрд. евро за 59 етапа - 49 инвестиции и 10 реформи. Плащането ще се случи тази година – ноември или декември.

"През последните месеци постигнахме огромен напредък, завършихме реформи и повечето цели по 5-тото плащане. Нямаме реформи, които напълно да не са се случили, но по някои има неизпълнени елементи и ще бъдат удържани средства. Не беше избран 5-ти член на антикорупционната комисия. Не сме изпълнили целта за дела обществени поръчки с един кандидат - трябваше да бъде свален до под 34%, но за 2025 г. са 38%. По един проект на социалното министерство за брой обучения за дигитални умения не е достигната пълната бройка. 1 от 10 индустриални парка – в Свищов, не е завършен докрай. Но не се очакват големи глоби за това", успокои Пеканов.

Той даде пример защо се е бързало с изпълнението на реформите. Например Законът за държавния служител, който беше приет наскоро от парламента. Румъния ще загуби 770 млн. евро заради неизпълнение на тази реформа.

Според вицепремиера под 10% от разплащанията може да останат за държавния бюджет. В момента по ПВУ са разплатени около 2/3 от средствата по ПВУ и остават поне 2 млрд. евро инвестиции, припомни Томислав Дончев от ГЕРБ. Няма да има проблем тези плащания да се изпълнят с европейски средства и след 31 август, успокои Пеканов. По думите му 5,1 млрд. евро вече са разплатени, като през юли те са били едва 3,3 млрд. евро.