Нов телескопичен товарач „Маниту", дарен от „Асарел-Медет" АД на Софийския университет „Св. Климент Охридски", заминава за нуждите на Българската антарктическа програма на остров Ливингстън.

Модерната машина е доставена от „Евромаркет Кънстракшън". Ключовете за нея бяха връчени в Деня на София на проф. Христо Пимпирев, ръководител на Националния център за полярни изследвания към Алма Матер, от изпълнителния директор на „Асарел-Медет" АД инж. Николай Пелтеков. На събитието присъстваха още заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. д-р Мадлен Данова, бранд мениджърът на "Маниту" Никола Люсканов и Добромир Петков, заместник-главен изпълнителен директор на „Евромаркет Груп".

Предстои товарачът да измине 14 000 километра, за да стигне до остров Ливингстън и да облекчи труда на българските полярници.

Гордеем се, че тази машина ще бъде в помощ на самоотвержените ни полярници, които работят на остров Ливингстън, за да откриват нови научни хоризонти, каза инж. Николай Пелтеков. Той припомни, че подкрепата на компанията за българските антарктически експедиции има над 30-годишна история. И пожела на родните полярници мъдростта винаги да ги води напред, да работят с вяра в бъдещето, да посрещат с надежда всяко ново предизвикателство и да пазят любовта си към България, когато са на повече от 14 000 км от дома.

Инж. Николай Пелтеков припомни, че подкрепата на компанията за българските антарктически експедиции има над 30-годишна история.

От своя страна проф. Пимпирев си спомни как през 1995 г. е бил потърсен от покойния проф. Лъчезар Цоцорков, който по своя инициатива попитал българските полярници от какво имат нужда. Така започнахме едно изключително сътрудничество, което показва, че част от българския бизнес са хора, които действително са родолюбци, мислят за бъдещето на България и това тя да бъде на картата на света, добави той.

За нас е изключително ценна помощта, която продължавате да оказвате години наред, обърна се проф. д-р Мадлен Данова към "Асарел-Медет". Това, както вече стана ясно, не е първият такъв голям жест към антарктическата ни база на остров Ливингстън. Затова имате огромната благодарност на Софийския университет, на цялата академична общност за хората, които подкрепят науката. Знаете, че без подкрепа тя няма как да се случва, добави Данова.

Машината Manitou MLT 940-140 V+ е специално оборудвана и пригодена за работа в суровите условия на Антарктида и ще подпомага логистичните и строителни дейности на българските полярници. Телескопичният повдигач е комплектован с палетни вилици, 3-кубикова кофа за леки материали, кофа за инертни материали, краново удължение с две куки, както и хидравличен бързосменник за прикачни.

Ключовете от новата машина бяха връчени в Деня на София на проф. Христо Пимпирев, ръководител на Националния център за полярни изследвания към Алма Матер.

Това е втората многофункционална машина „Маниту", която панагюрската компания „Асарел-Медет" АД осигурява за българската база на Ледения континент. Първата беше дарена през 2014 г. и по думите на проф. Христо Пимпирев българските полярници „влязоха в 21-и век". Предстои товарачът да измине 14 000 километра, за да стигне до остров Ливингстън и да облекчи труда на българските полярници.