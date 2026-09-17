Над 70% от проверените заведения в София на 15 септември са с нарушения

В над 70% от проверените заведения в София на 15 септември инспекторите от НАП са установили нарушения.

Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовата бележка, издаване на нефискален бон, наподобяващ на касова бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на касовия апарат. В едно от заведенията не е била издадена касова бележка при извършената контролна покупка от т.нар. „таен клиент".

По-рано през първия учебен ден служителите на Главна дирекция „Фискален контрол" провериха търговски обекти за продажба на цветя на едро и дребно в цялата страна. В над 60 от общо 120 проверени цветарски магазини и борси са установени нарушения, като най-честото от тях е неиздаване на касова бележка. В няколко от обектите е липсвало фискално устройство.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].