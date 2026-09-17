Откриха нов голям кратер на Луната (Снимки)

Американски учен почти случайно откри голям новообразувал се кратер на Луната, използвайки снимки, направени от сонда на НАСА. Според изследователите подобно събитие се случва приблизително веднъж на век, предаде АФП.

Кратерът, наречен Макгечин в чест на известен геофизик, е с диаметър 222 метра. Учените смятат, че той се е образувал през пролетта на 2024 г. след сблъсък на комета или астероид с лунната повърхност.

СНИМКА: X/@NASASolarSystem

Новото образувание първоначално останало незабелязано, докато американски изследовател не го открил почти случайно, анализирайки данни от камерата на „Лунар рикънисънс орбитър" (Lunar Reconnaissance Orbiter). Сондата на НАСА изучава Луната от 2009 г., съобщи БТА.

На изображенията кратерът се откроява като светло петно, заобиколено от тъмен ореол. Според проучване, публикувано в научното издание Science Advances, това е най-големият наскоро образуван кратер, откриван досега в Слънчевата система.

СНИМКА: X/@NASASolarSystem

Макар Луната да е осеяна с подобни образувания, някои от които са многократно по-големи, наблюдението на появата на нов кратер почти в реално време и проследяването на развитието му могат да дадат на учените ценна информация за сложната геология на естествения спътник на Земята. Данните могат да бъдат полезни и за подготовката на бъдещи пилотирани мисии, на фона на амбициите на САЩ и Китай да изграждат бази на лунната повърхност.

За разлика от Земята, Луната практически няма атмосфера. Това означава, че метеорити, астероиди и други космически отломки не се забавят и не изгарят, преди да достигнат повърхността ѝ, припомня АФП.

По оценки на изследователите небесното тяло, предизвикало образуването на кратера Макгечин, е било с размерите на сграда на между три и шест етажа, допълва агенцията.