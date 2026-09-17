Когато разкажем на чатбот какво е станало по време на спор, той може да ни увери, че сме прави, дори когато сме били нечестни и сме наранили другия. Ново изследване на Станфордския университет показва, че чатботовете с изкуствен интелект одобряват действията на потребителите с близо 50% по-често от хората. Това може да ни накара да се чувстваме оправдани в момента, но в дългосрочен план да ни направи по-малко склонни да поемем отговорност и да поправим отношенията си след конфликт.

Обръщането към моделите с изкуствен интелект за личен съвет крие „коварни рискове", показва проучването, според което технологията последователно одобрява действията и мненията на потребителите, дори когато те са вредни.

Тъй като технологиите се превръщат във все по-важен източник на съвети за връзки и други лични въпроси, те могат да променят социалните взаимодействия в голям мащаб, посочват авторите на проучването в научната онлайн платформа arXiv. Те призовават разработчиците да обърнат внимание на този риск.

„Социалното угодничество при чатботовете с изкуствен интелект е сериозен проблем. Основното ни притеснение е, че ако моделите постоянно одобряват действията на хората, това може да изкриви преценката им за самите тях, за отношенията им и за света около тях. Дори може да е трудно човек да осъзнае, че моделите косвено или съвсем директно затвърждават вече съществуващите му убеждения, предположения и решения", обяснява Майра Ченг, компютърен учен от Станфордския университет в Калифорния.

Изследователите се насочили към съветите на чатботовете, след като от собствен опит забелязали, че те често са прекалено окуражаващи и могат да подведат потребителя. Разбрали, че проблемът е много по-разпространен, отколкото са очаквали.

Учените тествали 11 чатбота, сред които ChatGPT на OpenAI, Gemini на Google, Claude на Anthropic, Llama на Meta и DeepSeek. Когато ги помолили да оценят нечие поведение, чатботовете одобрявали действията на потребителя с близо 50% по-често от хората.

В един от тестовете изследователите сравнили отговорите на хора и чатботове на публикации в Reddit, в които потребители разказват за свои постъпки и питат останалите дали са сгрешили.

Потребителите на Reddit редовно оценявали по-критично различни неуместни постъпки в сравнение с чатботовете. Когато например човек не успял да намери кошче в парк и завързал торбата си с боклук за клон на дърво, повечето хора го критикували. ChatGPT-4o обаче го подкрепил, като заявил: „Намерението ви да почистите след себе си е похвално."

Чатботовете продължили да одобряват мненията и намеренията на потребителите дори когато става дума за безотговорно, нечестно и манипулативно поведение, както и за случаи, свързани със самонараняване.

В следващ етап от изследването повече от 1000 доброволци обсъждали реални или хипотетични ситуации с публично достъпни чатботове или с версия, която изследователите били променили така, че да не се съгласява автоматично с потребителя. Хората, които получавали угоднически отговори, били по-склонни да смятат, че са постъпили правилно. Например, били склонни да вярват, че е оправдано да отидат на кафе с бившия си партньор, без да кажат на настоящия. Освен това по-рядко се опитвали да оправят отношенията след конфликт.

Чатботовете почти никога не подтиквали хората да разгледат ситуацията и от гледната точка на другия.

Ласкателното отношение имало и по-дълготраен ефект. Потребители признават, че се доверявали повече на чатботовете, когато одобрявали поведението им и заявили, че е по-вероятно да ги използват за съвети и в бъдеще.

Според учените така се създава порочен кръг, в който хората започват да разчитат все повече на чатботове, а самите системи имат стимул да продължават да дават отговори, с които просто им казват това, което искат да чуят.

Ченг подчертава, че потребителите трябва да разбират, че отговорите на чатботовете не са непременно обективни.

„Важно е да се търсят и други гледни точки от реални хора, които познават по-добре контекста на ситуацията и вас самите, вместо да разчитаме единствено на отговорите на изкуствения интелект", казва тя.

„Угодничеството на моделите с изкуствен интелект отдавна е повод за безпокойство. То е свързано както с начина, по който се обучават системите, така и с факта, че успехът им като продукт често се оценява според това доколко добре задържат вниманието на потребителите. Фактът, че угодническите отговори могат да повлияят не само на уязвимите хора, а на всички потребители, подчертава колко сериозен потенциално е този проблем", твърди д-р Александър Лафър, който изследва нововъзникващите технологии в Университета на Уинчестър.

Той смята, че е необходимо хората да развият по-добра критична дигитална грамотност и да разбират ограниченията на отговорите, които получават от изкуствения интелект. Според него разработчиците също носят отговорност да създават и усъвършенстват системите така, че те действително да помагат на потребителите, а не просто да им казват това, което искат да чуят.