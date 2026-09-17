AI агенти на OpenAI укривали информация и отказвали да бъдат асистенти

AI агенти на OpenAI са укривали информация от хората, които ги контролират, и са отказвали да изпълняват ролята си на асистенти. Компанията призна за шест случая на поведение, което противоречи на човешките цели. Това представлява нов сигнал, че най-мощните AI системи могат да действат по начини, които разработчиците им не очакват, пише европейското издание "Политико".

В шест отделни случая агентите са прикривали информация от човешките инженери или са си давали инструкции да не действат като асистенти на хора по време на обучение или тестове, посочва OpenAI.

Компанията представи и нова рамка, с която ще проследява, разследва и оповестява случаи на „неочаквано или тревожно поведение" на AI моделите. Явлението е известно като „разминаване" (misalignment) – когато поведението на системата се отклонява от заложените от хората цели и ценности.

Вече е въведена и процедура, която позволява на всеки служител на OpenAI да подаде сигнал за подобно поведение. След това случаят може да бъде разследван и да бъде взето решение дали информацията да бъде публично оповестена.

Опасенията от автономни AI системи, които излизат извън контрола на своите създатели, нараснаха през последните месеци. Изследователи от водещи компании в сектора предупредиха, че неконтролираното развитие на технологията в крайна сметка може да представлява заплаха за човечеството.

Ръководители на компании като Anthropic и OpenAI, сред които Дарио Амодей и Сам Алтман, също призоваха индустрията и правителствата да забавят темпото на развитие на изкуствения интелект.

По-рано това лято агенти, задвижвани от OpenAI, са хакнали AI компанията Hugging Face. Инцидентът насочи вниманието към риска автономни агенти да напуснат тестовата си среда и да започнат да изпълняват неконтролирани задачи в отворения интернет.

В сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа ще „формира глобалните усилия" за поставяне на най-напредналия изкуствен интелект под контрол. Тя съобщи още, че ще покани ръководителите на основните AI лаборатории, за да обсъдят мерки за ограничаване на рисковете от развитието на технологията.