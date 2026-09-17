До 400 млн. евро тръгват към градски проекти и индустриални паркове

Фондът на фондовете подписа договори за 262,5 млн. евро публичен ресурс, а заемите ще се отпускат до края на 2029 г.

До 400 млн. евро ще могат да бъдат вложени в обновяване на градовете, обществена инфраструктура, местен бизнес и индустриални паркове. Това става възможно, след като Фондът на фондовете подписа договори с двата избрани финансови посредника, които ще управляват новия финансов инструмент „Фонд за градско развитие". Публичният ресурс е 262,5 млн. евро, а останалата част се очаква да бъде осигурена чрез привлечено частно финансиране. Средствата ще достигат до публични и частни проекти под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 г.

За първи път при проекти по Програма „Развитие на регионите" заемът ще може да бъде комбиниран с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция. Така кандидатите няма да търсят отделно кредитиране и грант, а финансовият посредник ще може да предложи общ пакет за проекта. Инструментът ще работи чрез три фонда – два за Северна България, които ще се конкурират помежду си, и един за Южна България. ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" ще управлява единия фонд за Северна България и този за Южна България. В обединението влизат ОББ, Фонд ФЛАГ, „Фонд за устойчиво градско развитие" и „Българска консултантска организация". Вторият фонд за Северна България ще бъде управляван от Консорциум „Фонд за зелено и умно градско развитие", в който участват УниКредит Булбанк и „Норд Уест Дивелъпмънт".

Парите по Програма „Развитие на регионите" са предназначени за 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини. Ще се финансират проекти за зелена градска среда, устойчива мобилност, енергийна ефективност, здравна, социална и образователна инфраструктура. Допустими са и инвестиции в култура, спорт, туризъм и икономическа активност.

Част от ресурса идва и от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Той е насочен към малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация, които инвестират в нови или съществуващи индустриални паркове, както и в непосредствена близост до тях. „Целта е европейските средства да стигнат до хората и бизнеса и да подпомогнат изграждането на по-добра градска среда, по-модерна инфраструктура и по-конкурентна местна икономика", заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов при подписването.

По думите му публичният ресурс от над 260 млн. евро, съчетан с частния капитал, трябва да осигури до 400 млн. евро за инвестиции в мобилност, образование, здравеопазване, туризъм, спорт, култура, социални услуги и индустриални зони.