Мая Манолова ще пази потребителите - от високи цени и некоректни търговци до твърде скъпи заеми (Обзор)

След 4 г. като омбудсман сега тя оглавява КЗП

Мая Манолова оглави Комисията за защита на потребителите. Решението беше взето от правителството на заседанието му в четвъртък.

Тя ще довърши оставащите 3 години от 5-годишния мандат на временно изпълняващия длъжността Александър Колячев. Той пое ръководството миналата година, след като Мария Филипова стана заместник-омбудсман и така влезе в списъка с потенциални служебни премиери.

Манолова вече има опит в защитата на потребители - между 2015 г. и 2019 г. беше омбудсман. Напусна поста, за да се включи в надпреварата за кмет на София, но не спечели. По образование е юрист, а през 2022 г. основа партия “Изправи се, България”, на която е и председател. Била е депутат в 41-ото, 42-ото, 43-ото, 45-ото, 46-ото народно събрание. От 1989 г. Манолова е член на БСП, но през 2025 г. напуска партията.

През юли съпругът на Мая Манолова - Ангел Найденов, беше избран в борда на директорите на държавния оръжеен търговец “Кинтекс”. Той също е бивш политик от БСП, дългогодишен депутат и министър на отбраната в правителството на Пламен Орешарски. Смяната в “Кинтекс” дойде в момент, в който започват да падат оборотите във военните дружества заради намалялата продажба за Украйна. Страната ни продължава търговията, но обяви спиране на държавната помощ.

Мая Манолова поема КЗП в ключов момент, в който комисията получава нови правомощия. По принцип тя осъществява контрол върху целия вътрешен пазар, нелоялните търговски практики и безопасността на стоките и услугите.

Покрай въвеждането на еврото КЗП получи и допълнителна задача - да следи за необосновано повишение на цените. А с последните промени в Закона за защита на потребителите санкциите за търговците се вдигнаха драстично - от 10 000 до 100 000 евро.

С промените в Закона за потребителския кредит, които предстоят да се приемат от парламента, на КЗП се дават още допълнителни функции. Обхватът на регулираните от нея кредити скача до 100 000 евро и в него вече влизат краткосрочни заеми и овърдрафти, схеми от типа “купи сега, плати по-късно”, безлихвени заеми и кредити под формата на разсрочено плащане, предлагани както в онлайн магазини, така и във физически обекти. Комисията ще има право да осъществява целия контрол по закона, включително проверки на място и на достоверността на информацията, предоставена от кредиторите и посредниците, да заличава фирми от регистрите при нарушения и да налага санкции до 500 хил. евро.