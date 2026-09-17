Повече влакове за “Евровизия”, за да видят чужденците и красотите ни (Обзор)

Възстановяват предварителната продажба на билети за първа класа

За “Евровизия” догодина БДЖ ще пусне допълнително влакове между София и Бургас. Колко ще са те, зависи от резултатите от проучването на търсенето, което в момента се изготвя, съобщи в четвъртък транспортният министър Георги Пеев. Той и Илин Димитров - министър на туризма, разгледаха първия преобразен вагон бистро, който трябва

да превърне самото пътуване в част от рекламата на страната ни

В момента между София и Бургас пътуват по 6 двойки влакове в денонощието, като половината минават през подбалканската линия, а другите - през Пловдив.

Двамата министри дадоха старт на кампанията “Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването”. Идеята е влаковете да показват България не само като място, до което се достига, а и като туристическо преживяване. За целта се използват реновираните вагони тип “бистро”, които ще се движат както по линията София-Бургас, така и по теснолинейката Септември-Добринище.

На Централна гара бе представен такъв вагон с ново визуално брандиране, ориентирано към забележителностите и националното туристическо лого. В рамките на събитието Пеев и Димитров изиграха символична партия шах – жест, подчертаващ синхрона между транспорт и туризъм и идеята пътуването да се превърне в пълноценно преживяване. Шахът е сред настолните игри, осигурени за пътниците в обновените вагони, като Пеев си пожела всичко това да не бъде похабено или изпочупено.

“Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Работим, за да подобрим реалността”, заяви Пеев, който призна, че в продължение на 25 години не се е качвал на влак и бил удивен от лошото състояние на железниците ни.

Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа, което да улесни хората, планиращи по-комфортно пътуване. В момента много туристически агенции, които предлагат услугата “Опознай България с влак”, се оплакват, че БДЖ на практика

продава онлайн едва до пет билета за влак,

при това само определен брой дни преди пътуването, а за първа класа - само в деня на самото пътуване. Това им пречи да организират по-често чужди групи, независимо че имат интерес и запитвания. Министерството на туризма в момента разработва изцяло нов национален туристически портал, който ще събира на едно място актуална информация за възможностите за туризъм в страната, включително и разписанията на БДЖ, съобщи министър Илин Димитров (вдясно).

Моделът на обслужване се обновява, за да може бистро-вагонът да предлага приятна атмосфера, а впоследствие пътниците в първа класа

ще могат да поръчват храни и напитки директно до местата си

В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материала, които да вдъхновяват хората да откриват нови дестинации в страната.