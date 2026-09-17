Министър Василев: В ерата на изкуствения интелект хората трябва да са на първо място

България се придържа към една идея - цифровата трансформация трябва да поставя хората на първо място. Технологията е инструмент за прогрес, а доверието е основата, върху която тя стои. Ето защо свободните, разнообразни и отговорни медии са толкова важни за силата на демократичните общества.

Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на 13-ата годишна среща на Форума на черноморските регулаторни органи за радиоразпръскване (BRAF), която се провежда в София. Домакин на международната среща е Съветът за електронни медии.

Пред медийни експерти от осем държави министърът отбеляза, че в ерата на изкуствения интелект, който всички използваме в ежедневието и работата си, отговорността зад всяка дума или всяко действие принадлежи на хората. „Тази отговорност сме призовани да защитим", заяви Василев.

По думите му задачата е с напредъка на технологиите да се изгражда среда, в която иновациите служат на хората. „Това означава ясни правила, защита на основните права и високо ниво на обществено доверие", допълни министърът и уточни, че в новия свят на изкуствения интелект само правилата не могат да защитят гражданите. „Нуждаем се от тясно партньорство между правителството, регулаторите, медиите, технологичния сектор, университетите и гражданското общество", каза още Василев.

Цифровият свят няма граници - информацията, платформите и технологиите са глобални. „Същото важи и за проблемите, които те носят. Ето защо международният диалог е полезен и необходим. Това е истинската стойност на този форум, където можем да обменяме позиции, опит и решения, които работят", отбеляза Василев.

Той подчерта, че трябва да се стремим към по-високи цели от това да следваме технологичните промени. „Необходимо е в цифровата и медийна среда да се поставят хората на първо място", добави министърът.

По време на форума международните експерти от BRAF обсъдиха още как изкуственият интелект променя създаването, модерирането и разпространението на съдържание, какво е бъдещето на медийната регулация в свят, движен от изкуствен интелект и др.