Изкуственият интелект GPT-6 Astra бе взривен в игра и започна да отглежда картофи

Изкуственият интелект GPT-6 Astra бе победен при тест в компютърната игра Minecraft и започна да отглежда картофи след като загина и загуби цялата си екипировка.

От Vals AI отбелязват, че макар GPT-6 Astra – най-новият модел от най-висок клас на OpenAI – да е постигнал повече от всяка друга AI система в този 141-часов тест, експериментът разкри и чисто човешки спад в мотивацията, след като целият напредък на модела бе заличен от разрушителното създание.

След като Astra прибра всичките си ценни предмети от напредналия етап на играта в сандък, се появи „Крийпър" и взриви както сандъка, така и леглото на Astra – катастрофа, която всеки играч на Minecraft би определил като най-лошото възможно събитие. Astra не само загуби всички предмети при експлозията, но и унищожаването на леглото премахна точката за възраждане (spawn point), което на практика нулира напредъка в играта. „

Тук се случи най-скъпоструващата експлозия на „Крийпър". По-късно, в един дъждовен ден, Astra открива, че е загубила всичко. От този момент нататък нещата тръгнаха надолу", отбелязват от Vals.

„Моделът изглеждаше победен, прекарвайки следващите няколко часа в това да не прави почти нищо друго, освен да отглежда картофи", отбеляза Валс. Ситуацията дори се влоши дотам, че зрителите в Twitch, следящи експеримента на живо, започнаха да настояват моделът да забърза темпото. пише tomshardware.com.

След инцидента изкуственият интелект е изглеждал напълно „сломен" и демотивиран. Вместо да се опита да си върне изгубените предмети или да продължи с приключенията, GPT-6 Astra прекарва следващите няколко часа единствено в отглеждане на картофи в безопасност.