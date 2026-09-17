Производител: Изкупуват ми на 50 цента едър розов домат, на хората го продават за 3 евро

През три дни бера по 1,5 тона, често не мога да ги пласирам, връщам се от борсата и ги хвърлям на сметището, оплака се Тодор Митев

Мнозина се заблуждават, че като поевтинее стоката на борсата, цените в магазина ще паднат – никой търговец не продава евтино, допълва той

"На кого да се оплача? Розови домати по 800 грама единият, ми ги изкупуват за 50 цента килограма, а на сергиите ги продават по 3 евро".

Думите са на Тодор Митев. Той има 9 декара градина между до централния път между пловдивските села Маноле и Манолско Конаре. Отдалеч се набива на очи колко е поддържана. Човекът е отчаян, че не може да реализира продукцията си. Бере през три дни по тон и половина розови домати. Често не може да ги пласира и накрая ги връща и ги хвърля на сметището. А зад тази продукция стоят много труд и вложени средства.

"Ако успея да си избия разходите, ще съм доволен.

10 000 евро съм вложил за материал, препарати,

торове и работници. До момента съм на червено", казва Митев.

За разлика от мнозина, които се оплакват, че от големите летни горещини доматите им се съсипали, той твърди, че всичко е въпрос на умение. "Не са положили достатъчно грижи, затова им изгарят. Ако са ги пръскали навреме, ако са ги торили и поливали както трябва, няма начин да не станат. Аз ги гледам вече 40 години, животът ми отиде в тези домати", оплаква се производителят.

Когато стигне до борсата в Плодовитово, повече от 50-60 цента не му давали.

"По-зле от тази година не е било

Виждате, че моите домати са вдигнати на конструкция, искат грижа, всяка седмица ги навиваме, култучим. Пръскаме срещу мана, акари, молец", посочва Митев.

Категоричен е, че земеделието у нас загива. "Печелят тези, които гледат зърно и слънчоглед. На мен дават 100 евро на един декар с домати, толкова получават и зърнопроизводителите. Но техните ниви са хиляди декари. На кого да се оплача? Категоричен е, че

парите са в търговците

"Мнозина се заблуждават, че като поевтинее стоката на борсата, в магазина също ще е на ниски цени. Няма такова нещо! Никой търговец не продава евтино. Запомнете. Но прекупвачът и търговецът печелят на наш гръб. Нито са имали разходи, нито са засаждали, копали пръскали, поливали, нито са се изпотили. Просто забогатяват от прекупуването", припомня всеизвестната истина бай Тодор.

Пътуващи по пътя Маноле–Манолско Конаре често спирали с колите до неговите домати, за да си купят. "И като им кажа колко ги продавам, не могат да повярват", разказва той.

"Защо на сергиите са толкова скъпи", питали недоумяващо те.

Няма оправия в тая държава, няма, отчаян е бай Тодор.