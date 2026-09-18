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Шефът на птицевъдите за новия регистър за храните: Допълнителна административна тежест

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Ивайло Гълъбов

Наредба на икономическото министерство налага допълнителна административна тежест на производителите и малките ще фалират, категоричен е Ивайло Гълъбов, председател на съюза на птицевъдите по Нова тв. Думите му бяха по повод въвеждането на нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки.

Според него тези данни и без това се подават ежедневно. И не там бил проблемът на високите цени. Те щели да паднат при повече производство и нищо повече.

Председателяът на Съюза на птицевъдите смята, че разходите за внедряване на необходимите системи са непосилни за по-малките играчи на пазара. „Цената на тези софтуери варира между 50 и 100 хиляди евро, което за един малък производител е невъзможно", обясни Гълъбов. Той допълни, че подобни системи са въведени само в големите компании, докато малките фирми разчитат на външно счетоводство и не могат да поемат такъв обем информация.

Според народния представител от ПБ Стефан Белчев това няма да навреди, а само ще освети прекупвачите. Той призна, че я има информацията, но в системата не си говорят.

Ивайло Гълъбов

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