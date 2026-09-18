Отпада акцизът за пропан-бутан? Ще се уточнява лихвата за просрочие на кредити

Обсъжда се отпадането на акциза за пропан бутан като мярка за падане на цените на горивата, заяви народният представител от ПБ Стефан Белчев по Нова телевизия.

Всичко ще стане ясно до половин час, обяви той.

В Министерски съвет в 9 часа стартира заседание за вземане на мерки срещу високите цени на горивата, като дизелът вече мина границата на 2 евро за литър. Това ще доведе до още по-голяма инфлация, след като ще вдигне цената на всичко по веригата.

Той подчерта, че има нещо съмнително с антидатирането на някои дейности, като там трябва да се намесят правоохранителните органи. Това бе по повод на думите на ГЕРБ, че в момента се натиска Сметната палата да направи фалшив доклад, че всъщност някои дейности е трябвало да бъдат изплатени през 2025 година, а плащанията са отложени за тази, за да стигне дефицита до 5,7%.

Депутатът призна, че ще се преработи всичко около бързите кредити, за да има защита на потребителите. Според промените, които предлагат се маха таванът на лихвата, което предизвика доста спорове. Дори се появиха слухове, че всичко се прави в полза на фирмите за бързи кредити, свързани с управляващите.