Гърция готви мерки срещу поскъпването на горивата преди зимата

Гръцкото правителство подготвя пакет от мерки за ограничаване на цените на горивата и подпомагане на домакинствата преди началото на зимния сезон. Планът трябва да започне да се прилага поетапно от октомври на фона на новото поскъпване на петрола на международните пазари и нарастващата енергийна несигурност.

Най-сериозното предизвикателство е цената на нафтата за отопление. Според сегашните прогнози без държавна намеса началната цена може да надхвърли 2 евро за литър. Целта на правителството е тя да бъде задържана под 1,75 евро за литър. За сравнение, през октомври 2025 г. цената беше около 1,10 евро за литър.

Една от обсъжданите мерки е допълнително намаляване на акциза върху нафтата за отопление, който през зимния период е 28 евроцента на литър. Подобна стъпка би довела до незабавно понижение на крайната цена, но и до загуба на приходи за държавата. Затова решението ще зависи от възможностите на бюджета и от решенията на европейско равнище.

Предвижда се и увеличение на помощта за отопление. В момента тя варира от 100 до 800 евро, а в районите с много ниски температури достига до 1200 евро. Новият размер все още не е окончателно определен, но се очаква по-голяма подкрепа за домакинствата в областите с повишени нужди от отопление. Помощта ще обхваща не само потребителите на нафта, но и семействата, които използват други допустими източници за отопление.

Правителството планира да продължи и субсидирането на дизеловото гориво през октомври. В момента помощта е 10 евроцента на литър с включен ДДС, като се обсъжда възможността тя да бъде увеличена до 20 евроцента. Наличният ресурс за допълнителни мерки се оценява между 130 и 150 млн. евро.

От октомври се очаква да бъде възстановен и таванът върху печалбите в търговията с горива. При предишното прилагане на мярката максималната печалба беше определена на 5 евроцента за литър за търговските компании и 12 евроцента за бензиностанциите. За нарушения бяха предвидени глоби до 5 млн. евро.

Основната цел на кабинета е поскъпването на горивата да не предизвика нова вълна от увеличения на цените в цялата икономика. Окончателният размер и продължителността на мерките ще зависят от движението на международните цени, решенията на Европейския съюз и възможностите на държавния бюджет.