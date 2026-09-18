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Представят серийна електрическа кола с 1100 км пробег

Георги Луканов

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Електрическият Denza Z9S обещава пробег 1100 км. Снимка: BYD

Официалният пазарен дебют на Denza Z9S се състои на 23 септември. Луксозният електрически седан Z9S вече е наличен за предварителна поръчка в три нива на оборудване, като цените варират от 45 700 до 55 700 долара. Denza е премиум марката на BYD.

Z9S се предлага в конфигурации с едномоторно (370 kW/496 к.с.) задвижване на задните колела и тройномоторно (890 kW/1193 к.с.) задвижване на всички колела. Оборудван с батерия Blade от второ поколение на BYD автомобилът постига пробег от 780 км (632 км WLTP), 920 км (745 км WLTP) и 1100 км (891 км WLTP), с време за ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,68 секунди. 

Z9S използва технологичната платформа e3, която включва стандартно завиване на задните колела и интелигентната система за въздушно окачване DiSus-A.

Пробегът от 1100 км е настоящият световен рекорд за най-дълъг пробег на електрическо превозно средство, според BYD, съобщава Car News China.

С дължина от 5090 мм, ширина от 1980 мм, височина от 1490 мм и междуосие от 3025 мм, седанът запазва силует, наподобяващ купе. Той ще се предлага в седем цвята на каросерията и гама от опции за джанти, вариращи от 19 до 20 инча.

Салонът е с луксозни материали, като седалки от кожа Nappa и велурена таванна облицовка. Автомобилът предлага 44 отделения за съхранение и багажник с обем 470 литра с възможност за разширяване.

Z9S е оборудван с интелигентната система за шофиране God's Eye B, задвижвана от AI система версия 5.0. Системата поддържа градска навигация, асистент за шофиране с висока скорост и паркиране във всички сценарии. Безопасността е допълнително подобрена от хибридна стоманено-алуминиева конструкция на каросерията, като високоякостната стомана и алуминий съставляват 91,1% от конструкцията.

Електрическият Denza Z9S обещава пробег 1100 км. Снимка: BYD

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