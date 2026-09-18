ГЕРБ за мерките на правителството: Няма гаранция, че ще стигнат до най-нуждаещите се

Интересно е, че се предлагат непосредствено преди започването на предизборната кампания, отбеляза бившият финансов министър Теменужка Петкова

Първите политически реакции за предложените преди минути мерки на правителството заради скъпите горива, вече са факт. От ГЕРБ ги определиха като "не добре таргетирани и без гаранция, че ще стигнат да най-нуждаещите се".

Мерките, които предложи кабинета Радев представляват една странна смесица от мерки, които са предлагани, мерки, които са залегнали по един или друг начин в бюджета за 2026 г., мерки, които правителството на кабинета "Желязков" разработи и реализира като помощта за тежкотоварния транспорт, която ние реализирахме и нотифицирахме пред ЕК. Колегите сега са разпределили средствата. Можем да кажем, че тези мерки не са добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро, на практика няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изисква съответните лица да предоставят удостоверение, че притежават автомобил, така както беше в мерките, които предложи служебното правителство пред пролетта.

Това коментираха Теменужка Петкова, Александър Иванов и Владислав Горанов пред медиите в парламента.

"Много странно е това, че раздаването на тези инфлационни ваучери, се случва дни преди да започне кампанията за президентските избори. Странно е това, че хората определени да получат тези средства, над 550 хил., ще получат тези ваучери до края на октомври. Така че има доста странни неща, които заслужават да бъдат анализирани", заподозря Теменужка Петкова.

Малко по-рано днес правителството обяви, че ще има еднократна мярка от 50 евро и ще е за хората с доходи под линията на бедност, като няма да има изискване за автомобил и ще се плати през октомври. Освен това отпада акцизът на пропан-бутана - първо ще трябва законова промяна, а за три месеца това ще струва 15 млн. евро. Помощ ще има за междуградския транспорт, ученическите превози и Спешна помощ.

"Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията, а точно обратното. Освен това въпросът е защо се намалява акцизът само за едно гориво, и то най-евтиното, и може би най-малко използването. И това ще отнеме време докато въобще бъде нотифицирано от ЕК и бъде прието, и изменено в законодателството. Така че ние не смятаме, че този комплекс от мерки е нещо повече от наливане на масло в огъня на инфлацията", коментира и Александър Иванов.

Владислав Горанов заяви, че обявените мерки му напомнят за началото на мандата на правителството, когато кабинетът е заявил намерение да контролира цените.

По думите му в настоящите предложения „прозира единствено желанието за спечелване на някой друг глас в полза на кандидата, фаворизиран от сегашното управляващо мнозинство".

Горанов посочи още, че според него основният проблем е, че не се търсят причините за високите цени, а се предприемат мерки за компенсиране на последиците.