Асен Василев: Да се дава по 50 евро само на 500 хил. души, е пълна подигравка

Останалите, 6 млн. българи, да пият по една студена вода

Като недостатъчни, но в тон с капковото напояване, което обещали на българския народ. С тези думи председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложените мерки от правителството за скъпите горива.

Малко по-рано днес кабинетът на Румен Радев обяви, че ще има еднократна мярка от 50 евро и ще е за хората с доходи под линията на бедност, като няма да има изискване за автомобил и ще се плати през октомври. Освен това отпада акцизът на пропан-бутана - първо ще трябва законова промяна, а за три месеца това ще струва 15 млн. евро. Помощ ще има за междуградския транспорт, ученическите превози и Спешна помощ.

"Това, което виждаме в момента, че по думите на правителството 100 млн. евро са заделени за едрите зърнопроизводители, които ще продължат да продават зърното на цените на международната борса. Тоест с тези 100 млн. просто ще им подобрят печалбата. За сметка на това вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 г., говорим не за премиум горивата, а евтините, сега се дава по 50 евро на 500 хил. човека, което е напълно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 млн. от тях, ще пият по една студена вода може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата като гледаме какви цени има в тази кошница", възмути се Василев, визирайки инициативата на правителството "Кошница с грижа".

Като "може би най-адекватното предложение" определи той идеята за отпадането на акциза за пропан-бутана. "Проблемът е, че трябва да бъде нотифицирано към Европейската комисия, така че положението там е, "тати ще ми купи колело, ама друг път", каза още той.

Василев критикува и реакцията на правителството във връзка с падането на дронове на българска територия. По думите му два месеца след началото на тези случаи кабинетът е решил да прави анализ, вместо да предприеме действия.

Той настоя, че анализи са правени достатъчно и е време за мерки, преди дронове да започнат да падат върху оръжейни заводи или обекти от критичната инфраструктура.