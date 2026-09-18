Без въглищата България няма да има ток през зимата

Енергийният експерт Боян Рашев: Европа влиза в студените месеци с недостатъчни газови запаси и скъпа енергия

Без въглищните централи България няма откъде да осигури необходимата електроенергия през зимата, заяви енергийният експерт Боян Рашев пред сайта „Гласове". По думите му през студените месеци потреблението е почти два пъти по-високо, отколкото през лятото, а основната тежест се поема от АЕЦ „Козлодуй" и централите, работещи с местни лигнитни въглища.

Рашев посочи, че ТЕЦ „Марица-изток 2" вече работи със седем от осемте си блока и е близо до максималния си капацитет. С намаляването на слънчевите часове производството от фотоволтаици спада. Част от батериите започват да се зареждат през нощта с електроенергия от АЕЦ и въглищните централи, за да я продават сутрин, когато търсенето и цените са по-високи.

Според експерта това показва границите на модел, който разчита основно на слънцето и вятъра. Тези източници са важни, но без достатъчно управляеми мощности - ядрени, въглищни, газови или водни - електроенергийната система не може да работи надеждно през всички часове на денонощието и при всякакви метеорологични условия.

Въглищата вече имат значително по-малък дял в европейската енергетика. През 2025 г. от тях са произведени 9,2% от електроенергията в ЕС - най-ниското равнище досега, при над една трета през 1990 г. България обаче остава сред държавите, в които въглищните централи продължават да са съществена част от енергийния баланс. Причината е, че големи заместващи базови мощности все още не са изградени.

Допълнителен натиск върху въглищните централи оказва цената на въглеродните емисии. През 2017 г. една квота за тон въглероден диоксид е струвала средно 5,76 евро. Средната цена за шестте месеца от март до август 2026 г. е 75,99 евро - над 13 пъти повече.

Рашев определи квотите като „данък въздух", който прави производството от въглища икономически неизгодно, когато борсовата цена на електроенергията е ниска. По неговите изчисления при сегашната цена на емисиите въглищните централи трудно могат да работят, ако токът струва под 160-170 евро за мегаватчас. Официалната цел на европейската схема обаче е чрез цената на отделяния въглероден диоксид компаниите да бъдат насърчени да преминават към технологии с по-ниски емисии.

Така спорът вече не е дали Европа трябва да намалява емисиите, а с каква скорост може да го направи, без да застраши сигурността на снабдяването и конкурентоспособността на индустрията. Според Рашев ЕС е станал прекалено зависим от вносна енергия, след като е ограничил инвестициите в собствен добив на нефт и газ, затворил е рафинерии и е извел от експлоатация въглищни и ядрени мощности.

Той противопостави европейския подход на стратегията на Китай. Само през първата половина на 2026 г. страната е въвела в експлоатация 30 гигавата нови въглищни мощности - темп, равен на повече от 1 гигават седмично. Започнало е строителството на още 25,4 гигавата. Успоредно с това Китай продължава да добавя огромни количества слънчеви и вятърни мощности, тоест разширява едновременно възобновяемата и конвенционалната си енергетика.

Европа влиза в зимния сезон и със сравнително ниски газови резерви. Към 17 септември хранилищата в ЕС са запълнени приблизително на 69%, при средно около 85% за същия период през последните пет години. Продължителен студ би увеличил търсенето и би могъл отново да вдигне цените на газа и електроенергията.

Макар България да използва сравнително малко природен газ за производство на ток, тя е част от общия европейски пазар. Цената на електроенергията в държави като Гърция, Румъния, Италия и Германия влияе и върху българската борса. По данните, цитирани от Рашев, токът на пазара „Ден напред" у нас вече се търгува около 200 евро за мегаватчас, а в отделни европейски държави достига 250-260 евро.

Българската индустрия получава компенсации над определен ценови праг, но според експерта дори равнище от 120 евро за мегаватчас не осигурява глобална конкурентоспособност. За енергоемките предприятия конкурентна би била цена до около 50 евро, каквато в Европа се запазва само в отделни райони с изобилие от евтина водна енергия.

Натискът не идва само от газа и тока. Петролът сорт „Брент" се доближи до 110 долара за барел, а дизелът и керосинът поскъпват още по-силно заради ограничения капацитет за преработка и проблемите с доставките. Според Рашев Европа е уязвима и защото през последните години е затваряла рафинерии, докато в САЩ почти не се изграждат нови големи мощности, а атаките срещу руски рафинерии допълнително свиват предлагането на нефтопродукти.

На този фон Рашев смята, че България трябва да запази въглищните си централи, докато изгради мощности, които могат реално да ги заместят. Сред посочените от него решения са новите ядрени блокове, възстановяването на ПАВЕЦ „Чаира", довършването на язовир „Яденица" и връщането към проекта за хидроенергиен комплекс Турну Мъгуреле-Никопол.

Експертът защити и възобновяването на проекта АЕЦ „Белене". Аргументът му е, че оборудването е налично, площадката е подготвена, а строителството не е задължително да бъде възложено на руска компания. Подобно решение обаче би изисквало нова оценка на технологията, изпълнителя, финансирането, сроковете и съответствието с европейските правила.

Според Рашев потреблението на електроенергия ще продължи да расте и заради центровете за данни и изкуствения интелект. Обявените намерения за подобни обекти в България достигат обща мощност от 9 гигавата при сегашно потребление на цялата система от около 4 гигавата. Той определя изграждането на такъв обем в следващите две-три години като нереалистично, защото страната не разполага с необходимото производство и мрежова инфраструктура.

Затова въглищата остават част от реалния български енергиен баланс. Те не могат да бъдат дългосрочно решение заради високите емисии и европейските климатични цели, но преждевременното им затваряне, без готов заместител, би увеличило зависимостта от внос и риска от недостиг в най-студените дни. Именно тогава, подчертава Рашев, се вижда разликата между инсталирана мощност и ток, който системата може да осигури във всеки момент.