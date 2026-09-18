Държавни ценни книжа за 150 млн. евро предлага на аукцион финансовото министерство

Министерството на финансите пуска за продажба на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 5 години на стойност 150 млн. евро. Аукционът е насрочен за 28 септември тази година. Новината е съобщена на интернет страницата на Българската народна банка (БНБ).

Предложеното количество ще е от емисия № BG 20 301 26 119. Това ще е дванадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар през настоящата 2026 година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. Досега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1,605 млрд. евро на вътрешния пазар и дълг в размер на 2,5 млрд. евро чрез международните капиталови пазари, съобщава БТА.

Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.

Финансовият министър Гълъб Донев коментира пред журналисти по-рано през тази седмица, че България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари до края на годината.