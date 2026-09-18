БНБ: 853,1 млн. евро е търговският дефицит на България за юли



Търговският дефицит на България за юли расте и е 853,1 млн. евро при дефицит от 752,4 млн. евро за юли 2025 г.. Товаа съобщава БНБ на сайта си.

За периода януари - юли търговсиият дефицит е 6,5069 млрд. евро (5,2 процента от БВП) при дефицит от 4,7896 млрд. евро (4,1 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Износът на стоки е 4,0719 млрд. евро за юли. Той нараства с 285,5 млн. евро или 7,5 процента на годишна база. За януари - юли износът е 26,8495 млрд. евро (21,6 процента от БВП), като се увеличава с 2,2134 млрд. евро (9 процента) в сравнение със същия период на 2025 г. (24,636 млрд. евро, 21,2 процента от БВП).

Вносът на стоки за юли е 4,925 млрд. евро, като нараства с 386,1 млн. евро (8,5 процента) спрямо юли 2025 г. (4,5389 млрд. евро). За януари - юли вносът е 33,3564 млрд. евро (26,8 процента от БВП), което е увеличение с 3,9307 млрд. евро (13,4 процента) на годишна база.

Салдото по услугите е положително в размер на 875,2 млн. евро при положително салдо от 916,2 млн. евро за юли 2025 г. Салдото за периода януари - юли е положително - 4,3367 млрд. евро (3,5 процента от БВП) при положително салдо от 5,1476 млрд. евро (4,4 процента от БВП) за същия период на 2025 година.

Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 675,2 млн. евро при дефицит от 172 млн. евро за юли 2025 г. За януари - юли 2026 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 3,7492 млрд. евро (3 процента от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 1,9029 млрд. евро (1,6 процента от БВП) за януари - юли 2025 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 944,2 млн. евро при излишък от 131,7 млн. евро за юли 2025 г. За януари - юли тя положителна в размер на 1,6775 млрд. евро (1,3 процента от БВП), при излишък от 567,8 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Финансовата сметка за юли е положителна - 1,3488 млрд. евро при отрицателна стойност от 856,3 млн. евро за юли 2025 г. За януари - юли тя е отрицателна - 3,7599 млрд. евро (3 процента от БВП), при отрицателна стойност от 3,3145 млрд. евро (2,9 процента от БВП) за същия период на 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 615,3 млн. евро за юли при повишение с 879,5 млн. евро за юли 2025 г. За януари - юли тези инвестиции се увеличават с 3,4485 млрд. евро (при ръст от 1,5308 млрд. евро за януари - юли 2025 г.).

Преките инвестиции в чужбина за юли се увеличават с 22 млн. евро, при увеличение със 110,8 млн. евро за юли 2025 г. За януари - юли тези инвестиции се повишават с 221,8 млн. евро (при увеличение с 308,3 млн. евро за януари - юли 2025 г.), съобщи БТА.