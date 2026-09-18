Уорън Бъфет се оттегля като шеф на "Бъркшир Хатауей"

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет се оттегля от поста на изпълнителен директор на „Бъркшир Хатауей", съобщи компанията в петък, цитирана от Fox Business.

„Да бъда ваш председател беше привилегия за цял живот и никога не съм приемал доверието ви за даденост. Времето винаги побеждава. То обаче беше щедро към мен. То ми даде възможността да видя „Бъркшир" да достигне етап, в който съм по-уверен от всякога в това, което ни очаква", заяви Бъфет, който беше обявен за почетен председател, в писмо до акционерите.

Синът на Бъфет - Хауърд Бъфет, ще поеме поста председател на съвета на директорите, като промяната влиза в сила незабавно. Той е член на борда на „Бъркшир" от 1993 г.

„Хауърд ще пази културата и ценностите на компанията и двете са по-ценни от всичко останало в нашия баланс. Представете си Хауърд като застраховка, която акционерите притежават и се надяват никога да не се наложи да я използват", заяви Бъфет.

Бъфет започна кариерата си в „Бъркшир" през 1965 г. и се оттегли от поста главен изпълнителен директор по-рано тази година. Наследен беше от Грег Абел, който беше заместник-председател на нестрахователните дейности.

„Влиянието на Уорън върху „Бъркшир" и нейните собственици е безпрецедентно в историята на американския бизнес. Културата, която Уорън изгради, и ценностите, които той отстояваше, ще останат в сърцевината на „Бъркшир", а Хауърд ще бъде техният пазител", заяви Абел в изявление.

Известен с дългосрочната си стратегия и фокуса си върху придобиването на висококачествени предприятия на разумни цени, Бъфет постигна стабилни печалби, които надминаха тези на пазарите като цяло, което го превърна в надежден стопанин на капитала.