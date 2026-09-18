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Хванаха 9-годишен зад волана, баща му - навигатор с по-малкия му брат в скута!

Георги Луканов

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Полицията в Марсилия извърши рядък арест миналия петък. 9-годишно момче беше задържано, докато шофираше огромен SUV по улиците на южния френски крайбрежен град, съобщават местните медии.

Момчето шофирало близо до Авеню дю Прадо, когато пътната полиция го забелязаал. Колата, Audi Q7, на няколко пъти се отклонявала опасно от пътя и се движира на зигзаг и това привлякло вниманието на униформените, уточнява марсилската полиция в социалните мрежи. Аудито било спряно, след което полицията с изненада установила, че зад волана е 9-годишно момче.

Младият кандидат шофор едва достигал педалите и трябвал да седи на ръба на седалката. Освен това не е носило предпазен колан. Баща му седял до него на пътническата седалка, с 8-годишно дете в скута си и едната му ръка на волана.

След като в колата е открит и нож, бащата е арестуван. Той трябва да се яви в съда през януари. Социалните служби също започват разследване на семейната ситуация, съобщава френският вестник "Фигаро".

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