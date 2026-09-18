Министър Пулев обсъди партньорството с "Райнметал" с посланика на Германия у нас

Стратегическото партньорство с германската отбранителна компания "Райнметал" обсъди вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с посланика на Федерална република Германия у нас Н.Пр. Ирене Планк. Пулев посочи, че българското правителство има силен ангажимент за реализацията на проекта. Той подчерта и потенциала на инвестициите в отбранителната индустрия да създадат нови възможности за сектора у нас.

По думите му България вижда нарастващи възможности в областта на дроновете, безпилотните летателни системи, логистичните превозни средства и различни видове оборудване.

В края на юли изпълнителният директор на "Райнметал" Паскал Шрайер проведе среща с премиера Румен Радев и вицепремиера и икономически министър Александър Пулев в Министерския съвет.

"Потвърждаваме ангажимента си от миналия септември, осъзнваме, че има някои препятствия, но ще се работи активно за съвместното дружество и за разширяване на обхвата. Днес взехме решение да провеждаме редовни срещи, на които да обсъждаме всички въпроси, които изискват решение", заяви той след нея.

Той определи водените дискусии като ползотворни, срещата дала възможност да се продължат разговорите относно установяването на сътрудничество, както и за последващото създаване на съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ.

Като приоритети очерта осигуряване на барути, които не се предлагат на световния пазар, възможност за познания, обменени с ВМЗ, укрепването на националната сигурност на България чрез производството на боеприпаси и въоръжение по стандартите на НАТО, както и България да е ценна част от веригата на стойността и партньор на "Райнметал".

В рамките на разговора на вицепремиера и посланика на Германия бяха обсъдени още задълбочаването на икономическото партньорство между двете страни, развитието на автомобилната индустрия, разширяването и привличането на инвестиции, индустриалното партньорство и стратегически проекти в отбранителната индустрия, информираха от пресцентъра на икономическото министерство.

СНИМКА: Министерство на икономиката

„Германия е нашият номер едно търговски и инвестиционен партньор и номер едно политически приятел. Именно затова в новата конкурентна среда трябва да работим още по-тясно заедно", заяви Пулев.

Вицепремиерът подчерта, че през последното десетилетие германските компании имат съществен принос за изграждането и развитието на автомобилната екосистема в България. По думите му автомобилният сектор е стратегически за българската икономика, като представлява около 10% от БВП и в него работят повече от 90 000 души.

„Трябва да адаптираме автомобилния си сектор, за да се изправим пред новите, по-тежки реалности. Трябва да използваме съществуващото ноу-хау и експертиза, които сме натрупали през годините", посочи той. Пулев отбеляза, че България има необходимата индустриална и инженерна база, но е необходимо да се привличат нови технологии, производства и инвеститори, включително в областта на електромобилността и високотехнологичните компоненти.

„Имаме много силна концентрация към германската автомобилна индустрия, това генерира много добри резултати и дивиденти за нашата страна през последните десет години, но сега навлизаме в нова конкурентна фаза", каза вицепремиерът. По неговите думи България вижда възможност чрез съществуващите комуникационни канали и партньорства да бъде привлечена нова инвеститорска база от Азия, без това да отслабва традиционните отношения с германския бизнес.

По време на срещата бяха обсъдени и конкретни възможности за разширяване на индустриалните зони у нас и за осигуряване на необходимата инфраструктура за нови производства.

Като пример икономическият министър посочи Тракия икономическа зона, където има заявки за разширяване на производството, включително от германски инвеститори. „Държавата работи за осигуряване на необходимия електрически капацитет и инфраструктура. Ще направим всичко по силите си, за да създадем необходимите предпоставки бизнесът да продължи да расте и да инвестира в България", заяви той.

Вицепремиерът подчерта, че подобни възможности се развиват и в други индустриални зони, сред които изброи Шумен и София. По думите му държавата трябва да бъде активен партньор на инвеститорите и да осигурява необходимата инфраструктура и административна подкрепа още преди реализацията на проектите.

Вицепремиерът Пулев заяви, че следващата стъпка е разговорите с германските партньори да бъдат продължени на експертно и политическо ниво, включително по време на предстоящото му посещение в Берлин.