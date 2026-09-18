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Мая Манолова подхвана топлинните счетоводители от първия си ден като шеф на КЗП (Видео)

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Мая Манолова Снимка: Георги Палейков

Спекулантите и скандалните пракитки съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да.

Това написа новата шефка на КЗП Мая Манолова във фейсбук, като прикачи и видео. Тя беше избрана за председател от правителството вчера. На него тя споделя приоритетите си пред служителите на комисията. Сред тях са цените на лекарствата, на мобилните услуги, банковите такси, финансовите институции, колекторските фирми. "На първо място това са цените, които са до небето, което го знае всеки".

"И списък с поне 40 проблема в политиката по защита на потребителите. И си признавам, че обогатиха това, което знам за потребителския хаос.

Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има.
Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт", пише още Манолова.

Мая Манолова Снимка: Георги Палейков

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