Дават чек от 50 евро за 550 хил. бедни за скъпите горива и цени (Обзор)

Бензинът и дизелът поскъпнаха в петък с по още един цент

Премахват акциза върху пропан-бутана

“Инфлационен чек” от 50 евро еднократна помощ ще получат хората с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата, дори и да не притежават автомобил. Изплащането ще става по служебен път - директно по банкови карти или по пощата, още през октомври. Междувременно в петък цените на бензина и на дизела по бензиностанциите се увеличиха с още 1 цент и най-масовият бензин вече се продава срещу 1,68 евро, а обикновеният дизел - по 1,96.

Подкрепата беше обявена от социалната министърка Наталия Ефремова, която заедно с колегите си - икономическия Александър Пулев, земеделския Пламен Абровски и транспортната зам.-министърка Христина Велинова, представиха дългоочаквания пакет помощи заради скъпите горива.

Само тази програма ще струва 30 млн. евро, които ще достигнат до над 550 хиляди граждани. Това ще са осем групи, които са обект на системата на социално подпомагане - деца и младежи без родителска грижа, тези, които получават енергийни помощи, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини и приемни семейства, деца, които са подпомагани със семейни помощи, военноинвалиди и военнопострадали.

Премахва се също акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до по-ниски цени на колонката за гражданите, използващи газова уредба. Тази мярка обаче трябва да се гласува от парламента и да се одобри от ЕК, като нотификация за това вече е изпратена. На първо време тя ще действа за три месеца - до края на годината, и ще струва 15 млн. евро.

Общо над 300 млн. евро ще отдели правителството за всички помощи за горивата.

Субсидии ще има за публичния транспорт, ученическите превози и медицинските. Фокусът ще е върху отдалечените малки населени места.

Ще се изплатят и помощите, които така или иначе бяха предвидени в бюджета за 2026 г. за земеделието и транспорта.

Директна подкрепа в размер на 55 млн. евро е насочена към тежкотоварните превозвачи, голяма част от които се конкурират на европейските пазари.

170 млн. евро са предвидени като държавна помощ за земеделските производители

Със 100 млн. от тях се компенсира разликата между цената на газьола спрямо миналогодишната. Подпомагането е от близо 44 цента за литър. За сравнение, по същата линия Франция дава 15 цента, Испания – 25 цента, а Гърция и Румъния изобщо не могат да си позволят такива средства, каза земеделският министър Пламен Абровски. “Предвидили сме го преди няколко месеца”, посочи той. Останалите 70 млн. евро са за скъпите торове.

Сега е времето да активираме голяма част от мерките в полза на българските граждани и индустрия. Те са таргетирани и слагаме край на хеликоптерните цени, категоричен беше вицепремиерът Пулев. При нужда ще се мисли и за следващи мерки.

Помощите бяха оценени негативно от опозицията

Като “недобре таргетирани и без гаранция, че ще стигнат да най-нуждаещите се” ги определиха от ГЕРБ. Според тях с помощта от 50 евро ще се увеличи инфлацията. “Много странно е това, че раздаването на тези инфлационни ваучери се случва дни преди да започне кампанията за президентските избори”, заподозря Теменужка Петкова.

Като “недостатъчни, но в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ”, определи помощите председателят на “Продължаваме промяната” Асен Василев. Според него пълна подигравка било раздаването на 50 евро на 500 хил. човека, а всички други 6 млн. български граждани ще пият по една студена вода. “Може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тази кошница”, възмути се Василев, визирайки инициативата на правителството “Кошница с грижа”. Той все пак намери за адекватно премахването на акциза за пропан-бутана.

Според “Демократична България” мерките са половинчати, защото в бюджета не са заложени буфери за кризисни ситуации като тази, за което от партията предупреждавали много пъти.