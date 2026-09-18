АИКБ предлага дефицитът да падне до 2% през 2027 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага бюджетният дефицит да бъде сведен до 2% от БВП през 2027 г., до 1% през 2028 г., а през 2029 г. страната да постигне балансиран бюджет. В препоръките си към Бюджет 2027 работодателската организация настоява това да стане без увеличение на данъчно-осигурителната тежест, чрез реформи в разходите, оптимизация на администрацията и ограничаване на автоматичните механизми за увеличаване на разходите.

От АИКБ смятат, че основният проблем на публичните финанси не е недостатъчният размер на приходите, а трайното нарастване на текущите разходи. Затова организацията настоява макроикономическата и приходната рамка за 2027 г. да бъде изготвена консервативно, без да се разчита на най-оптимистичните прогнози за икономическия растеж, инфлацията и събираемостта.

Според АИКБ при по-добро от очакваното развитие на икономиката или по-висока събираемост допълнителните приходи трябва да се използват основно за намаляване на дефицита и необходимостта от нов дълг, а не за поемане на нови постоянни разходни ангажименти. Организацията посочва, че по предварителни данни на Министерството на финансите салдото по консолидираната фискална програма към края на август 2026 г. е отрицателно в размер на 3 млрд. евро, или 2,4% от прогнозния БВП.

АИКБ се обявява против повишаването на данъчните ставки, осигурителните вноски и въвеждането на нови общи тежести върху труда и капитала. Според организацията допълнителен ресурс трябва да се търси чрез икономически растеж, подобряване на събираемостта, ограничаване на сивата икономика, електронизация на контрола и по-добро управление на държавните активи.

Работодателската организация настоява и за промяна в начина, по който се планират и разпределят бюджетните средства. Оттам предлагат през 2027 г. да започне реално програмно и резултатно-ориентирано бюджетиране, при което всяка значима бюджетна програма да има конкретна цел, измерими показатели, срок, отговорна институция и механизъм за оценка. Програмите, за които не може да бъде доказан достатъчен обществен ефект, трябва да бъдат преструктурирани или прекратявани.

АИКБ настоява да бъдат премахнати и автоматичните механизми за определяне на възнагражденията в публичния сектор, включително тези, обвързани със средната или минималната работна заплата. Според организацията по-високото възнаграждение трябва да бъде свързано с по-висока ефективност, оптимизирана численост и по-добро качество на публичната услуга.

Предлага се и реален функционален анализ на администрацията. От АИКБ искат трайно незаетите щатни бройки да бъдат закрити, структури с дублиращи се функции да бъдат обединени, а дейности като счетоводство, човешки ресурси, IT обслужване, управление на имоти и част от обществените поръчки да бъдат централизирани.

По отношение на пенсионната система АИКБ предлага да бъде възстановена по-тясната връзка между осигурителния принос и размера на пенсията. Организацията настоява административно определената минимална пенсия да бъде заменена с пенсия, изчислена според осигурителния принос, а при недостатъчен доход подкрепата да се предоставя чрез социалното подпомагане след доходен и имуществен тест.

Работодателите предлагат постепенно да се изравни осигурителната тежест за държавните служители и останалите категории, за които личната осигурителна вноска се плаща от бюджета, с правилата за работещите в частния сектор. АИКБ настоява и за продължаване на реформата на медицинската експертиза в ТЕЛК и за ускорено развитие на втория пенсионен стълб.

Организацията подкрепя новия механизъм за определяне на минималната работна заплата, одобрен от Министерския съвет през август 2026 г., но настоява тестът за адекватност да остане аналитичен ориентир, а не да се превръща във втори автоматичен механизъм. Според АИКБ при оценката трябва да се сравняват съпоставими показатели – основната минимална с основната медианна работна заплата. Организацията поставя под въпрос и използването на показателя „издръжка на живот", ако няма официална, прозрачна и възпроизводима методика за неговото изчисляване.

В здравеопазването АИКБ настоява допълнителното финансиране да бъде обвързано с конкретни реформи и измерими резултати. Сред приоритетите са профилактиката, превенцията, ранната диагностика, извънболничната помощ, електронният контрол и проследимостта на лекарствените разходи. Според организацията трябва да продължи и реформата на болничната структура и Националната здравна карта.

АИКБ не подкрепя механичното съкращаване на капиталовите разходи. Според работодателите инвестициите в транспортна, енергийна, водна, дигитална и индустриална инфраструктура могат да повишат производителността и конкурентоспособността на икономиката. Големите национално финансирани проекти обаче трябва да преминават през оценка на разходите и ползите, степента на готовност и икономическата възвръщаемост.

Работодателите предлагат и по-широко използване на публично-частните партньорства, включително концесии, съвместни дялови и дългови участия и делегирани услуги. АИКБ отново поставя на масата и идеята си за „Капиталов референдум", при който част от необходимия ресурс за значими инфраструктурни, енергийни и индустриални проекти да се набира чрез капиталовия пазар.

Организацията настоява държавата и общините да се разплащат своевременно с бизнеса за вече извършени и приети дейности. Според АИКБ забавянето на фактурирането, плащанията или прехвърлянето на задължения към следващи бюджетни периоди не намалява реалния публичен разход, а прехвърля проблема върху предприятията и влошава тяхната ликвидност.

В областта на отбраната АИКБ приема необходимостта от модернизация, но настоява големите поръчки да носят максимален индустриален ефект за България. Организацията предлага да се търсят офсетни механизми, участие на български доставчици, местно производство, ремонт и поддръжка, технологичен трансфер и съвместни предприятия.

Сред останалите приоритети на АИКБ са инвестициите в професионално и дуално образование, STEM, квалификация и преквалификация, както и улесняването на достъпа до работници от трети страни. Според работодателите дигитализацията на държавата трябва да бъде разглеждана и като разходна реформа, тъй като свързаните регистри, електронното правосъдие и здравеопазване и автоматизираните административни процеси могат да намалят административната тежест и да позволят оптимизация на числеността.

По отношение на държавния дълг АИКБ предупреждава, че ниското му равнище спрямо други европейски държави не означава неограничено фискално пространство. Организацията прави разграничение между дълг, който финансира производителна инфраструктура, и дълг, използван за текущи заплати, социални плащания и административна издръжка.

Работодателите предлагат неизползваемите и неприходоносни държавни активи да бъдат продавани при прозрачни процедури, а подходящи миноритарни държавни участия да бъдат листвани на Българската фондова борса. АИКБ настоява и за по-лесен достъп на гражданите до държавни ценни книжа.

В обобщението си АИКБ определя предложения подход като „Цел 2-1-0" – дефицит до 2% от БВП през 2027 г., до 1% през 2028 г. и балансиран бюджет през 2029 г. Според организацията това трябва да бъде постигнато без увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, чрез реална административна и разходна реформа и при запазване на продуктивните публични инвестиции.